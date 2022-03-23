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İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir? Uğur Karakuş kaç yaşında, nereli ve şarkıları nelerdir?

23.03.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Karakuş, İbo Show'un bu haftaki bölümüne konuk olarak katılacak. Sevilen program İbo Show'un 23 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk olacak. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan bölümüne başarılı şarkıcı Uğur Karakuş da katılacak. İbo Show'u her hafta kaçırmadan izleyenler, şimdiden konuklar araştırılmaya başlandı. Uğur Karakuş hakkında merak edilen detaylar!

İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir? Uğur Karakuş kaç yaşında, nereli ve şarkıları nelerdir?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Uğur Karakuş yer almaktadır. Uğur Karakuş, ekranların sevilen müzik programı İbo Show'un konuklarından biri. Uğur Karakuş, ilk kaseti Razıyım'ı piyasaya sürdü. Karakuş, yeni kasetini çıkarmasının sonra birkaç televizyon programına katılarak popülerliğini arttırmıştır. Uğur Karakuş'un kim olduğu ve daha önce kimlerle çalıştığına dair detaylara haberimizde yer verdik...

İBO SHOW KONUĞU UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

Uğur Karakuş, 1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğdu. 43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.

Sanatçının müzik ile tanışması ilkokul yıllarında bağlama çalarak başladı. Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olması ilkokul çağlarına denk geliyor. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

UĞUR KARAKUŞ KİMLER İLE ÇALIŞTI?

Çeşitli besteleri birçok sanatçı ile lise yıllarında seslendirme fırsatı buldu. Bu sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu'nun kaset ve müzik yönetmenliğini yapmış ve birçoğunun kasetinde cümbüş ve bağlamasıyla eşlik etmiştir.

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini (maestro) yapan Uğur Karakuş, arkadaşı Ceylan'ın "Gönlüme" adlı eserde "Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin" dizeleriyle başlayan bölümü de seslendirdi.

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Latif Doğan Mahmut Tuncer İbo Show
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