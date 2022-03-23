İbo Show ne zaman? İbo Show bugün var mı yok mu? İbo Show'un bu haftaki konukları kimlerdir?

İbo Show, 9 yıl aradan sonra Star TV ekranlarında seyircisi ile tekrar buluştu. Star TV'de ilk yayınlanmaya başladığı zamanlarda Pazar akşamları ekrana gelen İbo Show'un yayın günü değişikti. İbo Show, artık her hafta çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşuyor. İbo Show'un değişen yayın tarihinden sonra izleyiciler sevilen programa dair sorular sormaya başladı. İşte İbo Show'a dair merak edilenler...

İBO SHOW NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İbo Show'un sunuculuğunu İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in üstlenmektedir. Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, yeni sezonu ve gelen konukları ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, İbo Show programının kitleleşmiş bir hayran kitlesine sahip.

İbo Show, 23 Mart 2022 Çarşamba akşamı 36. bölümü ile ekranlara gelecek. Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicilere

ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

İBO SHOW'UN 36. BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show'un yeni bölümleri artık çarşamba günleri ekrana gelecek. Sevilen program İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 23 Mart Çarşamba akşamı 36'ıncı bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan İbo Show birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Ceylan, Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız ve Uğur Karakuş katılacak.

