İbo Show neden yok, yeni bölüm ne zaman? İbo Show konukları belli oldu mu?

Arabesk müziğin efsanevi ismi İbrahim Tatlıses’in sunduğu programa birbirinden ünlü birçok isim katılıyor. Star TV ekranlarında yer alan programa en sevilen şarkılar ve sıcak sohbetler damgasını vuruyor. İbo Show severler, Star TV’nin yayın akışını görünce şoke oldu. Çünkü İbo Show bu hafta yayınlanmıyor…

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU MU?

Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show’un konukları henüz belli olmadı. Star TV’nin internet sitesinde ve İbo Show’un Youtube kanalında yeni bölüm fragmanı da daha yayınlanmadı.

İBO SOH BU HAFTA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi olduğundan dolayı İbo Show bu hafta yayınlanmayacak. İbo Show yerine Kadir Gecesine özel dini programlar yayınlanacak. İbo Show'un yeni bölümü ise önümüzdeki hafta 15 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952’de Urfa'da kendi değimiyle bir mağarada ciğerci Ahmet Tatlı’yla eşi Leyla’nın 7 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya gözlerini açtı. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt kökenli, babası ise Arap’tır.

Babası cezaevinde iken dünyaya gelen İbrahim Tatlıses hiç okula gitmemiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan Tatlıses çığırtkanlık yapmış, su satmıştır.