İbo Show neden yok, yeni bölüm ne zaman? İbo Show konukları belli oldu mu?

Arabesk müziğin efsanevi ismi İbrahim Tatlıses’in sunduğu programa birbirinden ünlü birçok isim katılıyor. Star TV ekranlarında yer alan programa en sevilen şarkılar ve sıcak sohbetler damgasını vuruyor. İbo Show severler, Star TV’nin yayın akışını görünce şoke oldu. Çünkü İbo Show bu hafta yayınlanmıyor…
Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show’un konukları henüz belli olmadı. Star TV’nin internet sitesinde ve İbo Show’un Youtube kanalında yeni bölüm fragmanı da daha yayınlanmadı.
8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi olduğundan dolayı İbo Show bu hafta yayınlanmayacak. İbo Show yerine Kadir Gecesine özel dini programlar yayınlanacak. İbo Show'un yeni bölümü ise önümüzdeki hafta 15 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.
İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952’de Urfa'da kendi değimiyle bir mağarada ciğerci Ahmet Tatlı’yla eşi Leyla’nın 7 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya gözlerini açtı. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt kökenli, babası ise Arap’tır.
Babası cezaevinde iken dünyaya gelen İbrahim Tatlıses hiç okula gitmemiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan Tatlıses çığırtkanlık yapmış, su satmıştır.
İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapan Tatlıses, inşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da sonrasında ise Ankara'daki pavyonlarda ve gazinolarda sahneye çıktı. 1974 yılında Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" isimli türkü ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 1970'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a giderek burada sahne almaya başladı. Burada, kendisine soy ismini veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.
Profesyonel müzik hayatına "Beni Yakma Gel Sevdiğim" ile "Kara Kız" isimli 45'likler ile giriş yapan İbrahim Tatlıses, ilk okul diplomasını 30 Haziran 1976’da dışarıdan bitirerek aldı. 1978’de Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne adım attı. 1979’da Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol aldı. 1983 yılında Derya Tuna ile Günah filminde başrolü paylaştı. 1987 yılında İdobay Müzik'i kurdu. 90'larda ünü, Orta Doğu ve Yunanistan’a kadar ulaştı. İbrahim Tatlıses aynı zamanda oyuncu, yönetmen, senarist, söz yazarı, besteci, köşe yazarı, şarkıcı ve programcı kimliğiyle de tanındı. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler; film, yayıncılık, gıda, turizm, yapım ve havacılık grubu dallarında faaliyetlerine devam etmektedir.
10 Mart 2008’de Neden adlı albümünü 2009 yılı mayıs ayında ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya çıkardı. Aynı zamanda bu albümde çok konuşulan ve tartışılan "Şemmame" adlı Kürtçe türküye de yer verdi. 2010’da son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya sürdü.
14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi için yurt dışına götürüldü. Dünyanın en iyileri arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından beyin operasyonu geçirdi.
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