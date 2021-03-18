İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Mart Cumartesi İbo Show'un konukları

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show eğlence ve kahkahaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İbo Show'un 20 Mart Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümündeki ünlü konukları da açıklandı.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak.

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

