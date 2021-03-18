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İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Mart Cumartesi İbo Show'un konukları

18.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrana döndüğü gündem beri gündem olan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Mart Cumartesi İbo Show'un konukları

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show eğlence ve kahkahaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İbo Show'un 20 Mart Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümündeki ünlü konukları da açıklandı.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak.

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İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

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Star TV İbrahim Tatlıses
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