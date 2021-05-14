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İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbo Show bu hafta var mı?

14.05.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'i 9 yıl sonra ekranlara döndüren İbo Show geçen hafta yayınlanmamıştı. İbo Show'un yeni bölümü 15 Mayıs Cumartesi akşamı da ekrana gelmeyecek. Star TV ise yeni bölüm yerine İbo Show'un eski bölümlerinden oluşan bir kolaj bölümü yayınlayacak.

İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbo Show bu hafta var mı?

İbrahim Tatıses'in müzik dünyasından ve televizyon dünyasından isimleri konuk ettiği İbo Show, geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. İbo Show'un yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak.

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İbo Show 15 Mayıs Cumartesi akşamı, bugüne kadarki en özel anların yer alacağı kolaj bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

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İbo Show'un bayramın üçüncü günü ekrana gelecek olan özel bölümünde, Cem Yılmaz, Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin konuk olduğu bölümlerinden eğlenceli anlar yayınlanacak.

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İbo Show, yeni bölümü ise 22 Mayıs Cumartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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