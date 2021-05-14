İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbo Show bu hafta var mı?

İbrahim Tatıses'in müzik dünyasından ve televizyon dünyasından isimleri konuk ettiği İbo Show, geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. İbo Show'un yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak.

İbo Show 15 Mayıs Cumartesi akşamı, bugüne kadarki en özel anların yer alacağı kolaj bölümüyle izleyiciyle buluşacak.



İbo Show'un bayramın üçüncü günü ekrana gelecek olan özel bölümünde, Cem Yılmaz, Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin konuk olduğu bölümlerinden eğlenceli anlar yayınlanacak.

İbo Show, yeni bölümü ise 22 Mayıs Cumartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.



