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İbrahim Büyükak yeni filminin müjdesini verdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

İbrahim Büyükak, yeni filminin çekimlerine ay sonunda başlayacaklarını açıkladı.

İbrahim Büyükak yeni filminin müjdesini verdi

BKM’nin Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran oyuncu İbrahim Büyükayak, yeni filminin müjdesini verdi.

Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Yeni filminin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Büyükak, “Kısmetse ay sonunda çekimlere başlıyoruz. Cast bitti sayılır. Çekimlerimizin de yüzde doksanı İstanbul’da olacak. Heyecanla bekliyoruz start vereceğimiz tarihi. Kısmetse Ocak 2020’de de vizyonda olacağız inşallah” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Büyükak BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar

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