İbrahim Büyükak yeni filminin müjdesini verdi

BKM’nin Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran oyuncu İbrahim Büyükayak, yeni filminin müjdesini verdi.

Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Yeni filminin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Büyükak, “Kısmetse ay sonunda çekimlere başlıyoruz. Cast bitti sayılır. Çekimlerimizin de yüzde doksanı İstanbul’da olacak. Heyecanla bekliyoruz start vereceğimiz tarihi. Kısmetse Ocak 2020’de de vizyonda olacağız inşallah” açıklamasında bulundu.



