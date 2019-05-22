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İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal o geceyi anlattı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal, eşinin ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı. 'Duymadık Demeyin' programına konuk olan Erkal duygularını anlattı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal o geceyi anlattı

İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017’de evinin otoparkında düşmüş, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti. 'Duymadık Demeyin' programına konuk olan Akgün şunları söyledi:

"21 yaşında evlendim ben. Eşimi kaybettiğimde de 14 yıllık evliydik. O acıyla yaşamaya alışıyorsun. Özlemimiz çok büyük. Ama güçlü durmak zorundayım. Acımı yaşasam da dışarıya pek yansıtmıyorum. 3 evladım var. Onlar için dik durmam gerek.

Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor. Hâlâ o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su’yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde de 43 günlüktü.

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O gece evdeydim. Sabah bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Eşimin yüksek tansiyon sorunu vardı. Misafirlerimiz vardı. 21.00 gibi evden çıktı. Normalde eşime hayatta ‘Gitme, arkadaşlar gelecek’ demezdim ama nedense o gün ‘Gitme’ dedim. Yok dedi, gider gelirim.

Zaten 00.00’da siteye giriş yapmış ama bana haber 02.30’da geldi. O da komşum kızını hastaneye götürmese sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Vale getirmiş, sonra çıkmış. Beni güvenlik aradı. Öyle öğrendim.

Sanat dünyasından çok arayan soran olmadı. İlk sene anma programı hazırladık. Davet ettiğim halde kimse gelmedi.

Biz eylül ekim gibi çok büyük bir İbrahim Erkal şarkıları projesi yapmayı planlıyoruz. İbrahim’in kendi isteğiydi bu… Klasik eserlerini Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu gibi çok sayıda ünlü isim seslendirecek."

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