MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal duyurdu! Hayatı film oluyor

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal duyurdu! Hayatı film oluyor

04.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan İbrahim Erkal 11 Mayıs 2017'de ölmüştü. Filiz Erkal eşi için yaptığı projeleri anlattı.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal duyurdu! Hayatı film oluyor

2017 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın hayatı film oluyor. Snob Magazin'in haberine göre; İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, kızı Dilara Hatice, kız kardeşi ve yeğenleriyle birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Filiz Erkal, 2017 yılında hayatını kaybeden eşi İbrahim Erkal'ın hayatının film olacağını açıklayıp, ayrıca merhum eşinin 30 şarkısından oluşan albümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

"ALBÜM GELİYOR"

Filiz Erkal, eşinin eski şarkılarından oluşan albümde birçok sanatçının yer alacağını söyleyip şöyle konuştu:

image_6483441-1_2

"30 şarkıdan oluşan albüm geliyor. Bu albümde bir çok isim olacak. Uzun zamandan beri üzerinden çalışıyorduk ama pandemi nedeniyle beklemek zorunda kaldık. Yakın zamanda hayata geçecek. İsmi şimdilik sürpriz olsun. Tabii ki Sıla, Demet Akalın, Yıldız Tilbe gibi pek çok usta isimler de olacak. Ay sonunda start vereceğiz inşallah. İbrahim'in özellikle şarkılarını okumasını istediği sanatçılar da vardı. O isimlerin sürpriz olmasını istediğimiz için şimdilik açıklamıyoruz. Albümün altyapıları yapılıyor. Heyecanla bekliyoruz."

"İBRAHİM'İ OYNAYACAK OYUNCU BELLİ OLMADI"

Filiz Erkal ayrıca eşi Erkal'ın hayatının film olarak çekileceği müjdesini verip, yapım şirketiyle görüşmelerinin sürdüğünü şu sözlerler anlattı: "Şu anda sinema filmi için görüşüyoruz. Görüşme yaptığımız yapım şirketi var. Pandemi nedeniyle beklemiştik. İbrahim'i hangi oyuncunun oynayacağını yapım şirketi belirleyecek. Yapım şirketiyle görüşmeler tamamlandıktan sonra eylül ayı gibi çekimlere başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testislerEn çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testisler
Farah Zeynep Abdullah'tan o iddialara ilginç çıkış: "Yoo!"Farah Zeynep Abdullah'tan o iddialara ilginç çıkış: "Yoo!"
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Erkal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Asla unutmadik abi seni ..

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.