İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü, kocaman oldu! Dilara Erkal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 51 yaşında hayata veda etmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su şimdilerde 5 yaşında.

İbrahim Erkal'ın büyük kızı Dilara ise 19 yaşında kocaman bir genç kız oldu. Erkal'ın eşi Filiz Erkal, kızıyla sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor. İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal'ı görenler hayran kaldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Filiz Erkal çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Dilara Erkal ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Dilara Erkal'ın gönderilerine; 'Çok güzelsin', 'Sen bize abimizin yadigarısın', 'Bu güzellik halis mi?', gibi yorumlar yapılıyor.



