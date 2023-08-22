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İbrahim Selim aşkını ilan etti, sevgilisini öpmelere doyamadı! O pozlar sosyal medyayı salladı

22.08.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Şekerci ile ayrıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen İbrahim Selim, aradığı aşkı sonunda buldu. Sosyal medya hesabından sevgilisi ile pozlarını yayınlayan İbrahim Selim'in aşk dolu karelerine yorum yağdı.

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı. Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti.

Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.

AŞK ORUCUNU BOZDU

Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu sonunda bozdu. İbrahim Selim sevgilisi ile pozlarını 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaştı.

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İbrahim Selim'in ardından sevgilisi Daye Ay'da Instagram sayfasından aşk dolu pozlarını paylaştı.

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Selim'in sevgilisini öpmelere doyamadığı pozlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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İbrahim Selim ve sevgilisinin pozlarına; 'Şok oldum', 'Çok mutlu olun', 'Çok güzelsiniz', 'Eda Ece düğün hazırlıklarına başladı', 'Eda Ece evde çikolata süslüyor şuan' gibi yorumlar yapıldı.

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