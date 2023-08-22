İbrahim Selim aşkını ilan etti, sevgilisini öpmelere doyamadı! O pozlar sosyal medyayı salladı

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı. Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti.

Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.

AŞK ORUCUNU BOZDU

Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu sonunda bozdu. İbrahim Selim sevgilisi ile pozlarını 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaştı.

İbrahim Selim'in ardından sevgilisi Daye Ay'da Instagram sayfasından aşk dolu pozlarını paylaştı.

Selim'in sevgilisini öpmelere doyamadığı pozlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İbrahim Selim ve sevgilisinin pozlarına; 'Şok oldum', 'Çok mutlu olun', 'Çok güzelsiniz', 'Eda Ece düğün hazırlıklarına başladı', 'Eda Ece evde çikolata süslüyor şuan' gibi yorumlar yapıldı.



