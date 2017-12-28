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İbrahim Tatlıses: Allah beni mağaradan saraya oturttu

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 09:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

İbrahim Tatlıses, önceki akşam objektiflere takıldı.

İbrahim Tatlıses: Allah beni mağaradan saraya oturttu

İbrahim Tatlıses sağlığıyla ilgili, “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun?” dedi. İbrahim Tatlıses, “İnşallah 2019 yılında albüm yapacağız. Rüyama öyle girdi. Rabbim bana ‘Yürü ya kulum’ diyecek.

'ALLAH'TAN GELENE BOYNUM KILDAN İNCE'

Allah’tan ümit kesilmez. Ondan gelen her şey başım gözüm üstüne. Beni mağaradan getirdi, saraya oturttu. Uçak, villa, yat ve kat verdi. Onlar güzeldi de, bu başıma gelen mi kötü? Allah’tan gelene boynum kıldan ince” şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne güzel sözler! harika bir tevekkül tamamen teslimiyet konuşması. seni sevmezdim ama bu yorumun takdire şayan
Şükür o zaman haline daha fazla para kazanmana ne gerek var
Yaşlanıyorsun imparator iç muhasebe zamanın geldi farkındasın sende.... reklamda dediği gibi ATEŞ SENİ ÇAĞIRIYOOOO
Ne demiş Ustad Derviş Ali /Cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes ataşını burdan götürür.
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