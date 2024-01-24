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  4. İbrahim Tatlıses doğum yapan gelini Yasemin Şefkatli'yi ziyaret etti! İkiz torunlarını görünce...

İbrahim Tatlıses doğum yapan gelini Yasemin Şefkatli'yi ziyaret etti! İkiz torunlarını görünce...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.01.2024 17:08 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli anne oldu. Türkücü torunlarını gördükten sonra bakın ne dedi.

İbrahim Tatlıses önceki gün doğum yapan gelini Yasemin Şefkatli’yi ziyarete gitti. Uzun süre hastanede kalan Tatlıses, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını arabasında cevapladı.

"Torunlarınızı gördüğünüzde neler hissettiniz?" sorusuna Tatlıses, "Tatlıses’in silsilesi devam ediyor. Ben gidersem İdo kalıyor. İdo giderse oğlu kalıyor. Allah herkesin evladını bağışlasın. Herkesin torunlarını bağışlasın. Çok mutluyuz, huzurluyuz" dedi.

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"YASEMİN DE İYİ TORUNLAR DA"

"Yasemin de iyi torunlar da" diyen türkücü, Milliyet'in haberine göre "Bebekler bana benziyor genlerden dolayı. Ama annesine benzeseydi sevinecektim. Annesi mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek güldü.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
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