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  4. Fiyatı 2 bin 812 TL'ye düştü! Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı'da kaçırılmayacak indirim

Fiyatı 2 bin 812 TL'ye düştü! Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı'da kaçırılmayacak indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Soğuk havalarda ayaklarımızı sıcak ve kuru tutabilmek üşütmemek için son derece önemli. Bunu sağlamak için de kışın tercih ettiğimiz ayakkabılara dikkat etmek, ayakkabı seçiminde pek çok kriteri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle ayakkabının ısı yalıtımlı ve su geçirmez özelliklere sahip olması büyük önem arz ediyor. Sizin de böyle bir ayakkabı arayışınız var ise bu içeriğimiz tam size göre, haydi gelin detaylara geçelim.

Fiyatı 2 bin 812 TL'ye düştü! Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı'da kaçırılmayacak indirim

Kışın zorlu koşullarda güvenle hareket etmenizi sağlayacak bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Soğuklara meydan okuyarak ayaklarınızı sıcacık tutacak, engebeli yüzeylerde üstün zemin kavramasıyla attığınız her adımda güvende olduğunuzu hissettirecek, her şeyden önemlisi yağmurda, çamurda su geçirmeden ayaklarınızı gün boyu kuru tutacak Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı indirime girdi. Biz de sizin için kullanıcılarından tam not alan bu ayakkabıyı inceledik. İndirimli fiyatıyla ayakkabıya sahip olmak ve Columbia kalitesiyle tanışmak isterseniz acele etmelisiniz. İşte detaylar!

Rahatlığına ve dayanıklılığına hayran kalacaksınız: Columbia Crestwood Waterproof Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-25T112127.008

Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı, su geçirmez teknolojiye sahiptir. Dolayısıyla yağmurlu havalarda ya da sulak zeminlerde ayaklarınızı kuru tutar. Üst kısmı dayanıklı ve nefes alabilen sentetik deri ve file kombinasyonundan yapılmıştır. Bu malzeme ayakkabının uzun süre dayanmasını sağlar ve hava sirkülasyonuna izin verir. Ayakkabının hafif yapısı, uzun yürüyüşlerde veya outdoor etkinliklerde rahatlık sağlar. Orta tabanında bulunan Techlite ™ teknolojisi ile rahat ve stabil bir yürüyüş sunar. Ayrıca, bu teknoloji şok emici özelliklere sahiptir ve ayaklarınızı korur. Ayakkabının dış tabanı yüksek kavrama özelliğine sahiptir. Bu sayede kaygan veya engebeli zeminlerde daha istikrarlı adımlar atmanıza yardımcı olur. Şık ve modern bir tasarıma sahip ayakkabı, günlük kullanımdan doğa yürüyüşlerine kadar farklı aktivitelerde ayaklarınızı korur ve ultra rahatlık sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Belirtilen tarihten önce geldi. Ayakkabı gayet rahat ve keyifli. Teşekkürler."

  • "Ürün çok güzel ve orijinal. Columbia kalitesi uygun fiyat alın arkadaşlar. Bize bu imkanı sağladığı için teşekkürler Amazon."

  • "Çok iyi çok rahat. Nefes alabilir ve su geçirmez."
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Bu içerik 25 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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