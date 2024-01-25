A101 Aldın Aldın Kataloğu'nda uygun fiyatıyla dikkat çeken JBL kulaklığı sizin için inceledik

Kablosuz kulaklıklar; kullanım kolaylıklarıyla son zamanların en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Piyasada birçok markaya ait kulaklık olsa da JBL markası zirvedeki yerini korumayı her zaman başarıyor. Markanın her bütçeye ve beğeniye uygun modelleri arasında bir model var ki tam bir fiyat performans ürünü: JBL Tune 510BT! Fiyat performans ürünü kulaklıklar arasında üstün teknolojik özellikleriyle rakiplerine fark atan kulaklık, en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101'in 25 Ocak Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'u da süslüyor. Katalogta uygun fiyatıyla çoğu kişinin ilgisini çeken bu ürünü sizin için inceledik.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

25 Ocak 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu duyurmuştuk!

Katalogta uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de JBL Tune 510BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık oldu!

Teknoloji severlerin radarına giren, uygun fiyatıyla A101 Aldın Aldın Kataloğu'nu süsleyen JBL Tune 510BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık'ın sizin için detaylı bir incelemesini yaptık. İşte detaylar!

JBL Tune 510BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Cihazın öne çıkan özellikleri

Kablosuz olarak Bluetooth 5.0 teknolojisi üzerinden cihazlarınızla bağlantı kurmanıza olanak tanır.

Kulak üstü tasarımı ve yastıklı kulaklıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile rahat bir deneyim sunar.

Güçlü JBL işaretçilere sahip olan kulaklık, yüksek kaliteli ses performansı deneyimlemenizi sağlar.

Müziğin ayrıntılarını ve ritimlerini net bir şekilde duyabilmenize imkan tanıyan cihaz, tam şarj durumunda 40 saat oynatma süresi sunar. Bu sayede müzik dinlerken veya çağrı yaparken sürekli olarak kulaklık şarj etme ihtiyacınız olmaz.

Sadece 2 saatte hızlı bir şekilde tamamen şarj olabilir ve hemen kullanıma hazır hale gelir.

Kulaklığın üzerinde yer alan entegre tuşlar sayesinde müzik çalma, duraklatma, şarkı atlama ve çağrı yapma gibi işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Kulaklık, entegre mikrofonu sayesinde eller serbest çağrı yapmanıza olanak tanır ve gürültü engelleme özelliği sayesinde net iletişim sağlar.

Katlanabilir bir tasarıma sahiptir, bu da taşıma ve saklama kolaylığı sağlar.

Kulaklık, aynı anda birden fazla Bluetooth cihazınıza bağlanabilir, böylece farklı cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

JBL Headphones uygulamasını indirerek, kulaklığın özelliklerini özelleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Telefon görüşmeleri için kaliteli. Dış sesleri kesiyor, müzik dinlemek için de keyifli, pili uzun gidiyor ve bağlantı sorunu yok. İki alete birden bağlanabiliyor, ben beğendim."

"Ürün bugün elime ulaştı. Kaliteli bir ürün gerçekten. Dip ses sorunu olabilir demişlerdi, benim aldığım üründe böyle bir sorun çıkmadı. Ses kalitesi beklediğim gibi değil ama gerçekten güzel bir ses kalitesi var. Yüksek ses dinlediğinizde dışarıya sesi çok rahat verir. Malzeme kalitesi güzel beğendim. Bağlanma sorunu falan yaşamadım açtığım an bağlanıyor. Kafaya veya kulaklara fazla baskısı yok. Alınabilir."

"Ürünü çok beğendim 550 TL'ye almıştım, 1200 TL olmuş. İyi ki de almışım. Ses kalitesi olsun, her şey mükemmel."

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