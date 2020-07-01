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İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum’da tatil yapıyor. Savaş, İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya hakkındaki sorulara, "Çok söyleyecek bir söz yok. Allah akıl fikir versin" dedi.

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Usta oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlises'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep ve Efe Bal, önceki gün birlikte kahvaltı yaptılar.

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'ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'

Kahvaltı çıkışı gazeteciler ile sohbet eden usta oyuncu, pandemi döneminde evde olduğunu ve mutfakta bol bol yemek yaptığını dile getiridi. Savaş, İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya hakkındaki sorulara, "Çok söyleyecek bir söz yok. Allah akıl fikir versin" yorumunu yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.

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Tatlıses, geçtiğimiz günlerde, “Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam.” demişti.


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