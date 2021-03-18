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İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırı davasında flaş karar! İşte Abdullah Uçmak'ın cezası

18.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı ile şoförü Hakan Çalışkan'ın içinde bulunduğu arabaya 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Uçmak'ı, Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar çıktı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Uçmak getirilirken, diğer sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Abdullah Uçmak, müşteki avukatı Ahmet Küçük'ün savunmasına karşı, "Avukat haddini aşarak terbiyesizce konuştu. Siz müdahale etmediniz. Ben de sizin huzurunuzda müdahale etmek istemiyorum" dedi. Sanığın bu sözleri üzerine müşteki avukatı Ahmet Küçük de "Sen nasıl konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdi. Gerginlik üzerine mahkeme başkanı, Abdullah Uçmak ve müşteki avukatlarını salondan çıkardı.

"MÜŞTEKİLERE KARŞI KASTEN İŞLENMİŞ HİÇBİR FİİL YOKTUR"

Daha sonra Abdullah Uçmak savunmasının alınması için salona alındı. Uçmak, "Savcı Bey, önceki savcının iddianamesini kopyalayıp yapıştırmış. Asıl hedefin (İbrahim Tatlıses) başından çıkan merminin parçalarıyla diğer kişilerin yaralanmış olabileceği görüntülerde bellidir. Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

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AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Abdullah Uçmak’ın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, "Müvekkilim, Yunus Ayık'ı şoförlük yapması konusunda ikna ettiği söyleniyor ancak en başından beri böyle bir şey olmadığı biliniyor. Sanıkların öldürme kastları olsaydı ilk önce şoförü öldürürlerdi. Müvekkiller hakkında lehe olan hususların uygulanmasını talep ediyorum" şeklinde konuşarak Uçmak'ın beraatini talep etti.

ABDULLAH UÇMAK VE 2 SANIĞA TOPLAM 30'AR YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Uçmak'ı müştekiler Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15'er yıldan olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Ersin Altun ve Yunus Ayık da müştekiler Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıldan olmak üzere ayrı ayrı toplam 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Sanık Emin Birdal ise "Silah sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

İbrahim Tatlıses, katıldığı program çekimlerinden çıktığında asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan’ın içinde bulunduğu arabaya 14 Mart 2011’de silahlı saldırı yapılmıştı. İbrahim Tatlıses ve Buket Çalışkan’ın yaralandığı olayda, şoför Hakan Çalışkan yara almadan kurtulmuştu. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin yapılan yargılamada sanık Abdullah Uçmak, “Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "Tehdit", suçundan toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Uçmak, İbrahim Tatlıses’e karşı işlediği "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis, “Silahlı kanuna muhalefet" suçundan 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Uçmak, Buket Çakıcı’ya karşı işlediği "Kasıtla nitelikli yaralama" suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırılarak toplamda 36 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi sanık Abdullah Uçmak’a verilen "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", Tatlıses’e yönelik "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "Nitelikli tehdit" ve "Silah kanuna muhalefet" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.

Müştekiler Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı’ya yönelik "Kasıtlı nitelikli yaralama" suçu işledikleri gerekçesiyle ceza verilen Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık’ın eylemleri ile sanıklardan Emin Birdal’ın “Silah sağlama" suçundan kurulan hüküm Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Aradan 10 yıl geçmiş karar yeni veriliyor.... Hiç bi zaman adaleti sağlayamayacağız bu topraklarda
çok fazla
30 yıl mı çok komik bence

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