İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

Kadrosunda Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Suzan Kardeş gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Efnan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Simay Barlas, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.

TATLISES'TEN ÖVGÜ

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Barlas'a izleyen İbrahim Tatlıses, genç oyuncu hakkında, "Vay benim AZİZ kardeşim bitirdin beni be bitirdin arkadaş bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan Ricamdır Aziz’de oynayan EFNAN kızımı örnek alsınlar oralarıyla buralarıyla oynamasınlar bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşALLAH efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır bütün ekibi YÜREKTEN tebrik ediyor ve alkışlıyorum"" ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Barlas'ın aynı dizide rol aldığı eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, şimdilerde Aziz'de canlandırdığı Efnan karakteriyle adından söz ettiriyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Balas'ın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor.

5 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak ediliyor. Barlas'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Genç oyuncu bir dönem dizideki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan'la sevgiliydi.



