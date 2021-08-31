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İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ı ziyaret etti! İkili yıllar sonra birlikte söyledi

31.08.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar’ı Ayvalık’ta ziyaret eden İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, o anları Instagram hesabından paylaştı. İbrahim Tatlıses, efsaneleşen şarkılarından olan 'Haydi Söyle'yi Hülya Avşar ile birlikte söyledi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hülya Avşar’ı Ayvalık’ta ziyaret eden İbrahim Tatlıses, o anları Instagram hesabından paylaştı. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses paylaşımında, Hülya Avşar’a övgü dolu sözler etti. İbrahim Tatlıses, Avşar ile birlikte “Haydi Söyle” şarkısını seslendirdi.

İBRAHİM TATLISES’TEN HÜLYA AVŞAR’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ortaya keyifli anların çıktığı düeti İbrahim Tatlıses şu ifadelerle paylaştı:

“Dünyalar güzeli Hülya Avşarı Ayvalık'ta ziyarete gittim sağolsun bizi bir karşılaması var bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun haftanın 5 günü ibocum nasılsın iyi misin sağlığın yerinde mi der mi bir insan o bir Hülya Avşar der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum.”

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in paylaşımının altına "İboooooo can" yazarak, siyah kalp emojisi ekledi.

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Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
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