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İbrahim Tatlıses: Hülya, canımı istesin canımı veririm

19.12.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde aldığı ödül sebebiyle tepki gören İbrahim Tatlıses'i Hülya Avşar savunmuştu. Uzun aradan sonra gazinoda sahne alan Tatlıses de eski dostuna övgü dolu sözler söylemeyi ihmal etmedi.

İbrahim Tatlıses: Hülya, canımı istesin canımı veririm

Altın Kelebek'te Onur Ödülü'nün İbrahim Tatlıses'e verilmesi tepkilere yol açmıştı. Hülya Avşar ise tepkiler sonrası Tatlıses'i savunmuştu.

İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul'daki Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Sabah'ın haberine göre, 12 yıl aradan sonra sahneye çıkan İbrahim Tatlıses konseri için mekanın oturma kapasitesini yüzde 25 artırarak konuklar ağırlandı.

Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu: Kimse sütten çıkma ak kaşık değilHülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu: Kimse sütten çıkma ak kaşık değil

Tatlıses, konser sırasında yakın arkadaşı Hülya Avşar için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şarkıcı, "Hülya, canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyerek 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
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