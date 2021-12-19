İbrahim Tatlıses: Hülya, canımı istesin canımı veririm

Altın Kelebek'te Onur Ödülü'nün İbrahim Tatlıses'e verilmesi tepkilere yol açmıştı. Hülya Avşar ise tepkiler sonrası Tatlıses'i savunmuştu.

İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul'daki Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Sabah'ın haberine göre, 12 yıl aradan sonra sahneye çıkan İbrahim Tatlıses konseri için mekanın oturma kapasitesini yüzde 25 artırarak konuklar ağırlandı.

Tatlıses, konser sırasında yakın arkadaşı Hülya Avşar için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şarkıcı, "Hülya, canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyerek 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.



