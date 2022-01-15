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İbrahim Tatlıses'i kahreden haber! Oğlu beyin ameliyatına alındı

15.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten korkutan bir haber geldi. İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, şu sıralar önemli bir sağlık problemiyle boğuşuyor. Ünlü isim, kısa süre önce özel bir hastanede beyin ameliyatına alındı.

İbrahim Tatlıses'i kahreden haber! Oğlu beyin ameliyatına alındı

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.

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Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi Ido Tatlıses oldu.

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Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan üç çocuğundan biridir. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Tatlı, bir dönem ünlü şarkıcı Ceylan ile nikah masasına oturmuş, ancak ikilinin evliliği uzun sürmemiştir.


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İbrahim Tatlıses
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