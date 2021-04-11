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İbrahim Tatlıses İbo Show'da duyurdu! 11 yıl sonra bir ilk

11.04.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli olurken aynı zamanda bomba bir haberin de duyurusu yapıldı. İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi geldi.

İbrahim Tatlıses İbo Show'da duyurdu! 11 yıl sonra bir ilk

İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, eğlenceli sunumunun yanı sıra konuklarıyla da her haftaya damga vuruyor. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici konuk olacak.

Ekran Alıntısı

11 YIL SONRA YENİ ŞARKI

Ayrıca programın 22. bölümünde İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkıyı okuyacak. Sevenlerinin heyecanla beklediği yeni şarkının adı ise 'Gelmesin.' Bu haberin duyurulmasının ardından İbo Show sosyal medyada gündem oldu.

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Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses İbo Show
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