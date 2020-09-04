İbrahim Tatlıses 'İbo Show' için imzayı atar atmaz lahmacun istedi

Uzun zamandır müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses, ‘İbo Show’ ile sessizliğine son veriyor. 9 yıl aradan sonra ekrana dönecek olan İbrahim Tatlıses, yenilenen formatıyla Star TV’de ekranlara geri geliyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı, sürprizlerin de eksik olmayacağı ‘İbo Show’ programı, yenilenen formatıyla nostalji rüzgârı yaşatacak.

STAR TV’DEN İLK İSTEĞİ LAHMACUN OLDU

İbo sözleşmesini imzalamak için Doğuş Medya Center binasına geldi. İbo Show’un tekrar başlamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Tatlıses, Star TV ekibinden lahmacun isteğinde bulundu.

