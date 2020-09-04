MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses 'İbo Show' için imzayı atar atmaz lahmacun istedi

İbrahim Tatlıses 'İbo Show' için imzayı atar atmaz lahmacun istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Sağlık sorunlarından dolayı uzun yıllardır ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile Star TV'de ekranlara dönüş yapacak. İbo program için imzayı atar atmaz ekipten lahmacun istedi.

İbrahim Tatlıses 'İbo Show' için imzayı atar atmaz lahmacun istedi

Uzun zamandır müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses, ‘İbo Show’ ile sessizliğine son veriyor. 9 yıl aradan sonra ekrana dönecek olan İbrahim Tatlıses, yenilenen formatıyla Star TV’de ekranlara geri geliyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı, sürprizlerin de eksik olmayacağı ‘İbo Show’ programı, yenilenen formatıyla nostalji rüzgârı yaşatacak.

STAR TV’DEN İLK İSTEĞİ LAHMACUN OLDU

whatsapp-image-2020-09-04-at-09-SYMx

İbo sözleşmesini imzalamak için Doğuş Medya Center binasına geldi. İbo Show’un tekrar başlamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Tatlıses, Star TV ekibinden lahmacun isteğinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Kabı dar geldiKabı dar geldi
Çukur'da flaş ayrılık! Başka diziye başrol olduÇukur'da flaş ayrılık! Başka diziye başrol oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Çok sayıda ambulans sevk edildi! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Çok sayıda ambulans sevk edildi! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
MasterChef’te kazanan belli oldu!
MasterChef’te kazanan belli oldu!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Haldun Boysan neden öldü?
Haldun Boysan neden öldü?
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, filmleri neler?
Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir?
Survivor Yasin’den şaşırtan din açıklaması! ‘Kiliseyi çok beğendim...’
Survivor Yasin Obuz din mi değiştirdi? İşte cevabı!
'Duvara Karşı' filminin ünlü oyuncusu Birol Ünel hayatını kaybetti!
Son dakika! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Charles Dance'ın festival arası kaçamağı
Festival arası kaçamak
Ezhel'in eski sevgilisi Tina'dan bomba iddia! 'Aldatıldım'
Bomba açıklama! 'Evlilik hazırlığı sırasında...'
Chloe Ferry'ye kabı dar geldi
Kabı dar geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.