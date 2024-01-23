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  4. İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses mahkemelik olmuştu! Ünlü sunucudan dikkat çeken bir Derya Tuna açıklaması geldi: "İdo'nun ileride onun gibi olmasını istemiyorum"

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses mahkemelik olmuştu! Ünlü sunucudan dikkat çeken bir Derya Tuna açıklaması geldi: "İdo'nun ileride onun gibi olmasını istemiyorum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 16:26 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullanarak ‘Tatlıses Kebap’ isimli mekân açtığı iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı. Tatlıses'in oğlu bir süredir küs olduğu babasına dair zehir zemberek ifadeler kullanmıştı. İkili arasındaki gerginlik, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'a konu oldu. Programın sunucularından Ali Eyüboğlu, yıllar önce İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna ile yaptığı bir röportajdan bahsetti.

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses mahkemelik olmuştu! Ünlü sunucudan dikkat çeken bir Derya Tuna açıklaması geldi: "İdo'nun ileride onun gibi olmasını istemiyorum"

Türkücü İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile bu defa ‘Tatlıses’ markası yüzünden mahkemelik olmuştu. Baba oğul arasındaki kavga yeniden alevlendi.

İbrahim Tatlıses’in kurucusu olduğu Tatlıses Gıda yönetiminde yıllarca görev ve sorumluluk alan, aynı zamanda restoranları bulunan Ahmet Tatlıses, By Ahmet Tatlıses adıyla kendi çiğköfte fabrikasını kurdu.

DERYA TUNAAA

Türkücü kendisine ait olan ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullandığı iddiasıyla oğluna dava açtı. Yıllardır kendi çabasıyla edindiği olumlu itibardan oğlunun gayret göstermeden yararlanmaya çalıştığını dilekçesinde belirten sanatçı, Ahmet Tatlıses’in tüketiciyi yanılttığını ve haksız rekabet sağlamaya çalıştığını iddia etti.

Ahmet Tatlıses, bunun üzerine babası hakkında sert ifadeler kullanarak, "Tatlıses şubelerini 20 yıl işlettim. Ne zaman bıraktım, rezalet oldu. Geçen aylarda kendi işlettiği çiğköfte fabrikası merdiven altı imalat yapmaktan mühürlendi. İbrahim bey ağır ilaçlar kullanıyor, dolayısıyla artık bu işlere yetişemiyor" demişti.

derya tuna

Baba-oğulun bu kavgası, TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programına konu oldu. Programın bugünkü konuğu şarkıcı Yaşar İpek oldu.

İpek, "Bu da olmaz ki ama, babası sonuçta. İbrahim Tatlıses'in eşi olmak da, çocuğu olmak da çok zor bir şey" diye konuşurken; Programın sunucusu Müge Dağıstanlı Erdoğan, ise "Tatlıses soyadını taşıdın mı, işler bazen acı ses oluyor. İbrahim Tatlıses halka mâl olmuş bir insan, ama zor bir insan" ifadelerini kullandı.

"İDO'NUN İLERİDE AHMET GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

Programın diğer sunucusu Ali Eyüboğlu da araya girerek şunları belirtti:

"Araları kötü diyoruz, ama sonra İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yapıyor, bir bakıyoruz ilk giden Ahmet olmuş. Baba ile oğulun arasına girmemek lazım. İbrahim Tatlıses'in de sağı solu belli olmuyor hiç. Bunu en iyi bilen Derya Tuna. Ben yıllar önce Derya Tuna ile bir haber yapmıştım. Derya Tuna'nın söylediği şeyin özeti şu: İdo'nun da ileride Ahmet gibi olmasını istemiyorum. O yüzden çocuğumun geleceğini güvence altına aldım."

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İbrahim Tatlıses aktan
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