Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünlerini sizin için seçtik

Yüksek kaliteyi outdoor giyimle buluşturan, fonksiyonelliğiyle öne çıkan Columbia ürünleri tam da dondurucu soğukları yaşadığımız şu günlerde indirimli fiyatlarıyla imdadımıza yetişiyor. Sizi yağmurdan, çamurdan, kardan koruyacak, ısı yalıtımlı ve su geçirmez kumaş teknolojiye sahip Columbia marka botlar, polarlar ve dahası indirimli fiyatlarıyla alışveriş severleri bekliyor. Siz de Columbia kalitesiyle tanışmak isterseniz, sizin için seçtiğimiz çok satanlar listesinde zirvede yer alan indirimli ürünlere bir göz atabilirsiniz.
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Kullanıcılar ne diyor?
"Ayakkabıyı Amazon Türkiye sayfasında görünce çok dikkatimi çekti. Yorumlara baktım, çok güzel yorumlar yapılmış. Ben de siparişimi verdim. İyi ki de vermişim, zira ayakkabı cidden çok güzel. Tabanı biraz sert ama desenler kış şartları için çok uygun. Üstü çok güzel bir deri ve su geçirmez. Ayrıca hafif ihtiyacı olanlara kesinlikle öneriyorum, zira bu fiyata bu ayakkabıyı kesinlikle Türkiye'deki bir mağazadan alma şansınız yok. Çok beğendiğim için kahverengi olanı da sipariş ettim. Almak isteyenler tam ayak numarasını sipariş versin, ayrıca bu güzel ayakkabıyı bana uygun şartlarda tedarik eden Amazon Almanya, Amazon Türkiye ailelerine ve Türkiye içindeki taşımayı yerine getiren Kolay Gelsin kargo firmasına teşekkürler. İyi ki varsınız."
Kullanıcılar ne diyor?
"Columbia markasının kalıpları dar değil, o yüzden S beden rahat oldu. 170 cm boyunda 56 kg. Ürünü tahmini teslimat tarihleri arasında teslim ettiler. Sorunsuz elime ulaştı. Türkiye fiyatlarına göre uyguna geldi. Güncelleme: 1 yıldır kullanıyorum. Fiyat 3 katına çıkmış maalesef. Ama üründe solma, yıpranma vs. herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet sağlam ve kaliteli."
Kullanıcılar ne diyor?
"İlk giydiğim anda bir bottan ziyade spor ayakkabı rahatlığında, 45 numara sipariş ettim ama 46 numara gibi hissettirdi. Kalıbı sanırım büyük, almak isteyenler bunu göz önünde bulundursun. Su geçirmezliğini test etme şansım olmadı henüz ama şu ana kadar ayaklarım hiç üşümedi. Çok beğendim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Yağmurlu ve soğuk havada denedim bugün. Uzun bir yürüyüş yaptım. Ayakkabı su geçirmiyor ve ayaklarımı bayağı sıcak tuttu. Rahattı, memnun kaldım."
Kullanıcılar ne diyor?
"Süper kalite. Ürünü ilk başta L beden sipariş etmiştim, uymayınca onu babama hediye ettim. Tekrar M beden sipariş ettim tam oldu. 1.80 boy, 77 kg."
Kullanıcılar ne diyor?
"Muhteşem bir bot öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sadece bağcıkları beyaz değil botun kendi renginde geldi. Aslında daha iyi sanki. Bir de normalde Skechers vb. 39 giyiyorum. Bot 40 numara tam oldu."
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