Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünlerini sizin için seçtik

"Ayakkabıyı Amazon Türkiye sayfasında görünce çok dikkatimi çekti. Yorumlara baktım, çok güzel yorumlar yapılmış. Ben de siparişimi verdim. İyi ki de vermişim, zira ayakkabı cidden çok güzel. Tabanı biraz sert ama desenler kış şartları için çok uygun. Üstü çok güzel bir deri ve su geçirmez. Ayrıca hafif ihtiyacı olanlara kesinlikle öneriyorum, zira bu fiyata bu ayakkabıyı kesinlikle Türkiye'deki bir mağazadan alma şansınız yok. Çok beğendiğim için kahverengi olanı da sipariş ettim. Almak isteyenler tam ayak numarasını sipariş versin, ayrıca bu güzel ayakkabıyı bana uygun şartlarda tedarik eden Amazon Almanya, Amazon Türkiye ailelerine ve Türkiye içindeki taşımayı yerine getiren Kolay Gelsin kargo firmasına teşekkürler. İyi ki varsınız."