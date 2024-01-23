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Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünlerini sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Dayanıklılık ve fonksiyonellik konusunda dünya çapında kullanıcılarından övgü toplayan Columbia markasının ürünleri, Amazon Günün Fırsatları kapsamında indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Outdoor severlerin yüzünü güldüren bu indirimler sayesinde pek çok kişi son derece erişebilir fiyatlarla Columbia kalitesiyle tanışabiliyor. Biz de sizin için çok satanlar listesinde yer alan ve kullanıcılarından tam not alan indirimdeki Columbia ürünlerini bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünlerini sizin için seçtik

Yüksek kaliteyi outdoor giyimle buluşturan, fonksiyonelliğiyle öne çıkan Columbia ürünleri tam da dondurucu soğukları yaşadığımız şu günlerde indirimli fiyatlarıyla imdadımıza yetişiyor. Sizi yağmurdan, çamurdan, kardan koruyacak, ısı yalıtımlı ve su geçirmez kumaş teknolojiye sahip Columbia marka botlar, polarlar ve dahası indirimli fiyatlarıyla alışveriş severleri bekliyor. Siz de Columbia kalitesiyle tanışmak isterseniz, sizin için seçtiğimiz çok satanlar listesinde zirvede yer alan indirimli ürünlere bir göz atabilirsiniz.

Columbia ürünlerindeki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

1. Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-23T134211.346

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabıyı Amazon Türkiye sayfasında görünce çok dikkatimi çekti. Yorumlara baktım, çok güzel yorumlar yapılmış. Ben de siparişimi verdim. İyi ki de vermişim, zira ayakkabı cidden çok güzel. Tabanı biraz sert ama desenler kış şartları için çok uygun. Üstü çok güzel bir deri ve su geçirmez. Ayrıca hafif ihtiyacı olanlara kesinlikle öneriyorum, zira bu fiyata bu ayakkabıyı kesinlikle Türkiye'deki bir mağazadan alma şansınız yok. Çok beğendiğim için kahverengi olanı da sipariş ettim. Almak isteyenler tam ayak numarasını sipariş versin, ayrıca bu güzel ayakkabıyı bana uygun şartlarda tedarik eden Amazon Almanya, Amazon Türkiye ailelerine ve Türkiye içindeki taşımayı yerine getiren Kolay Gelsin kargo firmasına teşekkürler. İyi ki varsınız."

  • "Resimlerde göründüğü gibi, kusursuz. Beden tablosuna bakarak sipariş verdim ve sonuçta ayağıma tam oldu, ne büyük ne küçük. Ayakkabı kalitesi çok iyi (henüz sadece denedim, uzun kullanımda nasıl bilmiyorum, kullanıp göreceğim). Ayakkabı kutusunda geldi, paketlemesi iyiydi. Ezik, hasar vs. yoktu. Hiç yere bile değmemiş tertemiz geldi. Kargo süresi 20 gün demesine rağmen tam 7 günde elime ulaştı. Fırsat ürünü olarak neredeyse üçte bir fiyatına aldım. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

2. Columbia Fast Trek II Jacket Kadın Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-01-23T134334.258

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Columbia markasının kalıpları dar değil, o yüzden S beden rahat oldu. 170 cm boyunda 56 kg. Ürünü tahmini teslimat tarihleri arasında teslim ettiler. Sorunsuz elime ulaştı. Türkiye fiyatlarına göre uyguna geldi. Güncelleme: 1 yıldır kullanıyorum. Fiyat 3 katına çıkmış maalesef. Ama üründe solma, yıpranma vs. herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet sağlam ve kaliteli."

  • "Ürün çok güzel, belden oturan bir yapısı var. Ben normalde de üst beden de S alırım alttan kalın gidersem sıkmasın diye ve çok güzel oldu. Tereddüt eden varsa normalde giydiği bedeni alsın."
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3. Columbia Fairbanks Mid Yürüyüş Botu

Adsız tasarım - 2024-01-23T134048.372

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk giydiğim anda bir bottan ziyade spor ayakkabı rahatlığında, 45 numara sipariş ettim ama 46 numara gibi hissettirdi. Kalıbı sanırım büyük, almak isteyenler bunu göz önünde bulundursun. Su geçirmezliğini test etme şansım olmadı henüz ama şu ana kadar ayaklarım hiç üşümedi. Çok beğendim."

  • "Aynı ürünü ikinci kez aldım. İlk aldığımı 42,5 numara aldım hafif büyük oldu. Bunu 42 aldım tam oldu. Normalde de 42 giyiyorum. Kargo 10 gün içerisinde geldi. Ama tek farkla. Önceki aldığım ürün orijinal kutuda gelmişti. Bu ise farklı bir kutuda geldi.(Kutunun üzerinde kargo sırasında kutu hasar gördüğü için tekrar kutulandı benzeri bir ifade mevcut). Üründen çok memnunum, çoğu spor ayakkabıdan daha rahat. Fakat ayakları çok sıcak tutuyor."
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4. Columbia Women's Newton Ridge Lightweight Waterproof Shoe Hiking Boot

Adsız tasarım - 2024-01-23T134625.251

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yağmurlu ve soğuk havada denedim bugün. Uzun bir yürüyüş yaptım. Ayakkabı su geçirmiyor ve ayaklarımı bayağı sıcak tuttu. Rahattı, memnun kaldım."

  • "Bu ayakkabiyi 9 yıldır 4. kez alıyorum ve çok mutluyum. Aramızda duygusal bağ var. Yumuşak rahat hafif ve uzun şehir içi yürüyüşlere uygun. Tam kalıp."
Ürünü İncele

5. Columbia Trek Fleece Vest Erkek Polar Yelek

Adsız tasarım - 2024-01-23T134843.524

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper kalite. Ürünü ilk başta L beden sipariş etmiştim, uymayınca onu babama hediye ettim. Tekrar M beden sipariş ettim tam oldu. 1.80 boy, 77 kg."

  • "Marka kalitesi tartışılmaz. Fiyatı Türkiye'ye göre daha uygun."
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6. Columbia Red Hills Omni-Heat Kar Çizmesi

Adsız tasarım - 2024-01-23T135046.281

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Muhteşem bir bot öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sadece bağcıkları beyaz değil botun kendi renginde geldi. Aslında daha iyi sanki. Bir de normalde Skechers vb. 39 giyiyorum. Bot 40 numara tam oldu."

  • "Ürünü eşime aldım, ayak numarası 38. Biraz büyük olsun istedik ve EU 38.5'a denk gelen US 7.5 numaradan siparişi verdik. Ürün belirtilen tarihten önce geldi fakat ufak geldi kalıbı. Ürünü iade edip tekrar US 8 yani EU 39 siparişi verdik ve rahat ettik. Ocak ayında Norveç gezimizde ayakkabının kar performansını deneceğiz, fakat şu an bile eşim aşırı sıcak tuttuğunu söylüyor. DHL ile iade ve para iadesi çok hızlı oldu Amazona’a tekrar teşekkürler."
Ürünü İncele

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