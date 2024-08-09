İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor! Baba-kız canlı yayında restleşti! Derya Tuna itirafı şoke etti

MYNET-İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti. O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız arasında yeni bir gerilim gündeme geldi.

Dilan Çıtak geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses'i ima ettiği "şiddet" paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırmıştı. "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyerek açıklama yapacağını söyleyen Dilan Çıtak daha sonra sessizliğe bürünmüştü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dilan Çıtak Tatlıses, son olarak 'Beyaz Magazin' programına bağlanıp; gözyaşları içinde yaşadığı süreci anlattı:

'Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok. Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım.' dedi.

Çıtak soyadını kullanmaya devam edeceğini söyleyen ünlü isim açıklamalarına şöyle devam etti;

"BEN KİMSENİN SOYADINI ALMADIM, BANA ALDIRDILAR!"

"Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın bir takım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı. Evlat ayrımından bahsediyorum. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor."

KIZININ AÇIKLAMALARINA DAYANAMADI CANLI YAYINA BAĞLANDI

İbrahim Tatlıses ise kızının bu açıklamalarından sonra programa mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir" açıklamasında bulundu.

"DERYA TUNA PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

Dilan Çıtak ise bunun üzerine; "Tabii ki İdo’dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!" dedi. Programdaki o anlar ise kısa sürede gündem oldu.