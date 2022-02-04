İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Elif Ada'yı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yıldız'ın paylaşımına ''Büyüdükçe babasına benziyor'' ve ''Babasının kopyası'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Elif Ada'ya ''Kocaman oldu maşallah'' yorumunda bulundu.

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

Elif Ada adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelen ikili, 2013 yılında ani bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Haliç Üniversitesi'nde Mimarlık okuyan Ayşegül Yıldız, Tatlıses ile boşandıktan sonra kendisine küçük bir büro kurdu ve mimarlık işlerini oradan yürütmeye başladı.

Sosyal medyada epey aktif olan Yıldız, iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ayşegül Yıldız'ın Instagram'da 240 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



