MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

04.02.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Elif Ada'yı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yıldız'ın paylaşımına ''Büyüdükçe babasına benziyor'' ve ''Babasının kopyası'' gibi yorumlar yapıldı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Gören ''Aynı babası'' dedi

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Elif Ada'ya ''Kocaman oldu maşallah'' yorumunda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Gören ''Aynı babası'' dedi

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Elif Ada adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelen ikili, 2013 yılında ani bir şekilde yollarını ayırmıştı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Haliç Üniversitesi'nde Mimarlık okuyan Ayşegül Yıldız, Tatlıses ile boşandıktan sonra kendisine küçük bir büro kurdu ve mimarlık işlerini oradan yürütmeye başladı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Sosyal medyada epey aktif olan Yıldız, iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Ayşegül Yıldız'ın Instagram'da 240 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile pozunu paylaştı! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 bin TL'lik faturadan sonra karısı paylaştı7 bin TL'lik faturadan sonra karısı paylaştı
Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'i vurmuşlarEce Erken'in yakın dostu Bircan Bali açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'i vurmuşlar
Eda Ece eski halini paylaştı! "Annemin doğurduğu buydu"Eda Ece eski halini paylaştı! "Annemin doğurduğu buydu"
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro...

Banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro...

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.