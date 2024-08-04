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  4. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş o soruyu duyunca... "Beni hiç ilgilendirmiyor"

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş o soruyu duyunca... "Beni hiç ilgilendirmiyor"

04.08.2024 08:39
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İbrahim Tatlıses ile 1979–1982 arasında evli kalan ve Melek Zübeyde adında bir kızı olan Perihan Savaş eski eşine dair sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Savaş'a Tatlıses ile ilgili o soru gelince bakın usta isim ne dedi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş o soruyu duyunca... "Beni hiç ilgilendirmiyor"

Oyuncu Perihan Savaş bir dönem İbrahim Tatlıses ile aşk yaşamış; ünlü çift, 1979 yılında evlenmişti. İkilinin üç yıl süren evliliklerinden Melek Zübeyde adında bir kızları olmuştu.

Usta oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Talıses'ten şiddet gördüğünü ve hamileyken ihanete uğradığını açıklamıştı.

2017 yılında konuk olduğu programda çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Perihan Savaş, "Tatlıses’in ihanetini öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım. Dört aylıktı kızım. İbrahim Tatlıses vururdu, hep vururdu. Sadece bana değil, herkese vururdu. Onu Allah affetsin" demişti.

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Meslektaşı Yılmaz Zafer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'i Ocak 2023'te evlendiren Perihan Savaş, gelini Melis Ketenci ile Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi.

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RAHATSIZ EDEN SORU

1979'da dünyaevine girip, üç yıl evli kaldığı İbrahim Tatlıses'in (72) çocuklarıyla yaşadığı problemlerinin hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, "Allah ona sağlık versin. Beni hiç ilgilendirmiyor" şeklinde konuştu.

"KIZIMDAN HABERLERİNİ ALDIM"

Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses ile torunlarını görmeye geldiğinde arada denk gelip görüştüklerini ve aralarında dargınlık olmadığını söyledi.

Ekran Alıntısı

Eski eşi hakkında sanatçı, "Arada konuşuyoruz. Kızım vasıtasıyla bazen torunlarını görmeye gelince bir araya geliyoruz. Küskünlük söz konusu değil. Yeni ameliyat geçirdi, gayet iyi. Kızımdan haberlerini aldım" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

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İbrahim Tatlıses
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