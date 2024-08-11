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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli doğumdan sonra eridi! Bikinili poz gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 09:05
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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sosyal medya pozlarıyla gündemde. İkizlerini doğurduktan kısa süre sonra fit görünümüne dönen Yasemin Şefkatli 1 ayda 16 kilo verdi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli doğumdan sonra eridi! Bikinili poz gecikmedi

Son dönemde kızı Dilan Polat ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in gelini de sosyal medyada oldukça adından söz ettiren bir isim.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyurmuştu.

ikizlerini 22 Ocak'ta kucaklarına alan çiftten İdo Tatlıses doğum sürecinde kilo alarak dikkat çekse de eşi Yasemin Şefkatli doğum sonrası 1 ayda 16 kilo vermişti.

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Altı ay gibi bir sürede 21 kilo veren Şefkatli, spora da başladığını belirtirken, “Kilo alırız veririz, bunlardan ziyade asıl olay zihnimizde” demişti.

Şu sıralar tatilde yapan ünlü fenomen pozlarıyla da dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in gelini son olarak sosyal medyadan bikinili hallerini paylaşarak fit halini sergiledi.

Yasemin Şefkatli'nin o haline beğeniler gecikmedi. Ünlü fenomen paylaşımını ise yorumlara kapadı.

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Yasemin Şefkatli
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