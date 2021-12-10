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İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı ailedeki yerini anlattı! Meğer neler yaşamış neler

10.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlıses ailesinin en küçüğü Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisini yıllar önce verdiği bir röportajda anlatmış. İmparator’un gölgesinde kalan Hüseyin Tatlı, yaşadığı zorlukları tek tek açıklamış.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı ailedeki yerini anlattı! Meğer neler yaşamış neler

“İmparator” lakabıyla anılan Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses, ailesiyle sık sık gündeme geliyor. Kendisi gibi şarkıcı olmak isteyen en küçük kardeşi Hüseyin Tatlı yaşadıklarını ve hep ağabeyinin gerisinde kaldığını yıllar önce anlatmış. Oynadığı dizide 4. bölümde ağabeyi tarafından öldürülen Tatlı, önemli konulara değinmiş...

“DİZİNİN 4. BÖLÜMÜNDE ÖLDÜRÜLDÜM”

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ın 1973 yılında dünyaya gelen en küçük kardeşi Hüseyin Tatlı yaşadıklarını anlattı. Ağabeyine kırgın olduğunu ifade eden Tatlı, İbrahim Tatlıses’in kendisinin şarkıcı olmasını istemediğini, hatta bir dizide rol verdiğini ancak 4. bölümde kendisini öldürdüğünü açıklamasıyla gündem olmuştu.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı ailedeki yerini anlattı! Meğer neler yaşamış neler

İBRAHİM TATLISES KARDEŞİNİN ŞÖHRET OLMASINI İSTEMEMİŞ

Hüseyin Tatlı verdiği röportajda İbrahim Tatlıses ile yaşadıklarını ailedeki yerini anlattı. Tatlı, “Ağabeyimle aramız iyiydi. Ben evlenmiştim ama mutsuzdum, şarkıcı olmak istedim ancak ağabeyim İbrahim Tatlıses, “Şöhret ateşten bir gömlektir, giyme yanarsın, sen biliyor musun ki ben neler çekiyorum.” Şöhret olma isteğim geçmedi ancak eşimden boşanıp Almanya'ya gittim. 8 sene kaldım, orada sahneye çıktım kimse benim İbrahim Tatlıses'in kardeşi olduğumu bilmiyordu. Bir gün ağabeyim çalıştığım yeri arayınca anladılar. Telefonda beni Türkiye'ye çağırdı, 'Gelirim ancak bana albüm yaparsan' dedim. 'Gel oğlum bakarız' dedi. Sonra o zamanlar İbrahim Tatlıses'in oynadığı 'Fırat' dizisinde rol almaya başladım, sokakta yürüyemiyordum, herkes beni tanıyordu ancak İbrahim Tatlıses bir gün maç izlerken ben de karşısına geçip kaza yaptığımı, arabaya zarar geldiğini söyledim, ağabeyim bana bağırınca 'Sen maçın sinirini benden çıkarıyorsun' diyerek karşılık verdim. 'Öyle mi sen görürsün Hüso Bey!' dedi. Daha sonra 4. bölümde diziden ayrılmak zorunda kaldım. Daha önce bir albüm çıkardım, o zaman ağabeyim İbrahim Tatlıses'e sitem ettim ve 'Yıllardır aramızın bozuk olduğu, bana destek vermediğin konuşuluyor, bir açıklama yap bana destek ol' dedim ancak bir şey yapmadı. Yıllar sonra albüm yapma kararı aldım, stüdyoda okuduğum bir şarkıyı yeğenim İdo Tatlıses'e yolladım. İdo'da bana 'Amca, babam yanımda, ona dinletiyorum' dedi. İbrahim Tatlıses geçen hafta şirkete geldi, albümümü gösterdim dua istedim, ağabeyim de bana 'Güzel okumuşsun, oğlum şurasını da şöyle oku' diyerek akıl verdi. Yani albüm yapacağımı biliyordu, müsaade verdi. Ben de 'Bil İstedim' isimli albümümü çıkardım." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı ailedeki yerini anlattı! Meğer neler yaşamış neler

“NİHAT DOĞAN İLE ALİŞAN’DAN DAHA İYİ SESİM VAR”

Hüseyin Tatlı’ya, ağabeyi İbrahim Tatlıses’in önceden veliahtı olarak Alişan ve Nihat Doğan’ı göstermesi konusu soruldu. Hüseyin Tatlı, “Ne hissettim biliyor musunuz yalnızca güldüm, onlardan daha iyi sesim var.” diye cevap verdi. Sonrasında da İbrahim Tatlıses’in neden kardeşine destek olmadığı soruldu. Bu soruya “Ağabeyim sağlık problemleriyle uğraşıyor, saygıdan aramıyorum. Ağabey beni izliyorsan ya da duyuyorsan ya canlı yayına bağlan ya da bir açıklama yap, sosyal medyadan paylaşım yap, bu konuşmalar bitsin, istersen zınk diye ararsın istersen zınk diye yazarsın.” diyen Hüseyin Tatlı ağabeyi İbrahim Tatlıses’e çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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