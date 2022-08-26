İbrahim Tatlıses'in kazası sonrası İdo ve Dilan Çıtak barıştı! Sahnede birlikte şarkı söylediler

Bodrum Yalıkavak yolunda dün sabah geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp, konser verdi.

İki bacağı da kırık olan Tatlıses'i çocuklarının bir kısmı yalnız bırakmadı.

Konser sırasında İbrahim Tatlıses'in küs oldukları bilinen çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de birlikte sahneye çıktı.

Babalarına destek olmak isteyen İdo Tatlıses ve Dilan Tatlıses’in küslüğü de bu vesileyle bitmiş oldu. İdo ve Dilan birlikte sahneye çıkıp, babalarıyla şarkı söyletip seyircileri eğlendirdiler. İki kardeş babalarının "Mavişim" şarkısını söyledi.





