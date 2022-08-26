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İbrahim Tatlıses'in kazası sonrası İdo ve Dilan Çıtak barıştı! Sahnede birlikte şarkı söylediler

26.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da kaza yaparak ölümden dönen İbrahim Tatlıses kırık bacaklarıyla sahneye çıktı. İbrahim Tatlıses'i Zübeyde Melek, İdo ve eşi Yasemin Şefkatli ve Dilan Çıtak yalnız bırakmadı. Bir süredir küs olan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak bu vesileyle de barıştı.

İbrahim Tatlıses'in kazası sonrası İdo ve Dilan Çıtak barıştı! Sahnede birlikte şarkı söylediler

Bodrum Yalıkavak yolunda dün sabah geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp, konser verdi.

İki bacağı da kırık olan Tatlıses'i çocuklarının bir kısmı yalnız bırakmadı.

Konser sırasında İbrahim Tatlıses'in küs oldukları bilinen çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de birlikte sahneye çıktı.

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Babalarına destek olmak isteyen İdo Tatlıses ve Dilan Tatlıses’in küslüğü de bu vesileyle bitmiş oldu. İdo ve Dilan birlikte sahneye çıkıp, babalarıyla şarkı söyletip seyircileri eğlendirdiler. İki kardeş babalarının "Mavişim" şarkısını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses
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