İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak boyacıyla mahkemelik oldu! İki taraf da birbirini suçladı! İşte "Boya" davasının detayları...

Şarkıcı Dilan Çıtak Nişantaşı'ndaki iş yerinin tadilatı için boyacı Seyit Ali Zehir ile anlaştı. O da ekibiyle beraber malzemeleri aldıktan sonra iş yerini boyadı. Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre Dilan Çıtak boyacıyı hiç görmediğini, tadilatla çalışanların ilgilendiğini ve eksik iş yapıldığı için ödemenin yapılmadığını söyledi.

ÜNLÜ ŞARKICI BOYACIYLA DAVALIK OLDU

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın güzellik merkezini boyadı, parasını alamadığını iddia edip mahkemeye verdi. İşi bitirdikten sonra kalan ödemeyi istedi ancak karşı tarafa göre iş tam bitmedi ve hatalar vardı. Boyacı iddiaları kabul etmedi hatta parasını alabilmek için hukuki yola başvurdu. Uzmanlar ise böyle durumlar ile karşılaşmamak için iki tarafın mutlaka sözleşme yapması gerektiğine dikkat çekti.

Davacı boya ustası Seyit Ali Zehir, "Dükkanı boyadım. Dediği şekilde yaptım. Ödemeye yanaşmıyorlar. Ekstra işler ile beraber 9 bin lira alacağım var. Malzeme parası için 2 bin lira kapora gönderdiler. İşi yaptım ve teslim ettim. Duvardaki süsler vardı. Boya bittikten sonra bunları kendileri sökmüşler. Bana 2 ay sonra 'şuralar olmamış, buralar olmamış' diye bana mazeret uydurmaya başladılar. Dava açtım." dedi.

Konuya dair konuşan ünlü şarkıcı Dilan Çıtak ise, "Boyalar alındıktan sonra dükkana bırakılmış. Boyanmadı salonumuz. Hatta ve hatta yarım bırakılıdı, gitti. Boyanmamış bir salona para piçmesi çok enteresan." ifadelerine yer verdi.

TÜRKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu konu hakkında vatandaşlara uyarıda bulunarak, "İleride bir ihtilaf durumunda, örneğin, boya hatalı yapılmışsa hakkını nasıl arayacak? Bunun için yazılı sözleşme yapılmalı." dedi.







