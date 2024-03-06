Adidas, Puma, Levi's, Crocs... Sevilen markalarda sepet fırsatları başladı

Baharın müjdeleyicisi mart ayı, bizi güneşli havalara hazırladığı kadar sezon sonu indirimleriyle de buluşturmaya hazırlanıyor. İndirimlerle dolu geçecek bu ayda, alışveriş listelerinize yazdığınız o ürünleri almanın tam zamanı! Dahası şimdiden yaza hazırlık yapmanın da... "Bütçe dostu alışverişe nereden, nasıl başlamalıyım?" diye düşünüyorsanız hiç endişelenmeyin, harika fırsatlarla dolu bir seçkiyle karşınızdayız! Amazon'un Günün Fırsatları kapsamında sepette indirim kampanyasının öne çıkanlarını sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Jack&Jones'ta 550 TL'lik ürün alımına %10 indirim

Spor giyim ağırlıklı giyinmekten hoşlanan erkeklerin favori markaları arasında yer alan Jack&Jones, geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Gömlekten pantolona, tişörtten monta, boxerdan kemere farklı kategorilerdeki ürünlerini stil sahibi erkeklerle buluşturan marka modern çizgilere sahip, zamansız parçalarıyla rahatlık ve tarzı bir araya getiriyor.

2. Levi's ürünlerinde sepette %20 indirimi kaçırmayın

Bir jean markası olarak dünya çapında nam salmış Levi's, sadece jeanleriyle değil tişörtten sweatshirte, gömlekten monta her beğeniye ve ihtiyaca uygun ürünleriyle moda severlerin favorisi. Modada dayanıklılık, tarz, kalite ve rahatlık arayanların vazgeçilmezi olan Levi's ürünleri çabasız şıklık sunduğu için de çok seviliyor.

3. Crocs terliklerde sepette %20 indirim devam ediyor

Bir terlik düşünün ki, yediden yetmişe herkesin ayağında... Crocs terlikleri bu kadar popüler yapan elbette ki hafifliği, rahatlığı ve dayanıklılığı! Bir kez giyenin adeta hayranı olduğu Crocs terliklerle siz de konfora adım atmak ister misiniz? Öyleyse, sepette indirim fırsatından yararlanmak için acele edin.

4. Adidas çantalarda da sepette %20 indirim uygulanıyor

Spora giderken tüm eşyalarınızı taşıyacak bir spor çantasına ya da okula, işe giderken önemli kişisel eşyalarınızı alacak bir sırt çantasına mı ihtiyacınız var? Eğer öyleyse spor giyim tutkunlarının favori markalarından biri olan Adidas'ın çanta koleksiyonuna hazır indirimler de varken bir göz atabilirsiniz.

5. Puma giyim ürünlerinde 1000 TL üzerine sepette %15 indirim

"Moda söz konusu olduğunda önce rahatlık!" diyenler buraya! Çabasız şıklık sunan Puma spor giyim ürünlerinde sepet fırsatları sizleri bekliyor. Bir kez alıp uzun yıllar giyeceğiniz bir eşofman takımına, sweatshirte, tişörte ve çok daha fazlasına avantajlı fiyatlardan sahip olmak için acele edin.

6. Adidas ayakkabılara %20 indirimle sahip olun

Yüksek kaliteli malzemeler ve son teknolojiler kullanılarak tasarladığı ayakkabılarıyla yediden yetmişe herkesin favorisi olan Adidas; spor yapmayı seven ve tarzını spor giyimle ifade etmek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Spor performansını artırmak, konfor sağlamak ve yaralanma riskini azaltmak için özel taban teknolojileri, hafif ve dayanıklı kumaşları, nefes alabilirlik ve ter emicilik gibi özelliklere sahip materyalleriyle öne çıkan Adidas ayakkabılara bir şans vermeye ne dersiniz?

7. New Balance ayakkabılarda sepette %10 indirim sizi bekliyor

Rahatlık, performans ve stilin birleştiği ürünleriyle tanınan New Balance markasının özellikle ayakkabıları çok seviliyor. Ayak sağlığına önem veren teknolojilerle desteklenen ve ayaklara rahatlık ve konfor sağlayan ayakkabılar şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Sporcu performansını destekleyen ürünler sunan ve fonksiyonel kumaşlar kullanan marka ENCAP ve FRESH FOAM gibi kendi orta taban teknolojilerine sahip.

8. Puma ayakkabılarda 1000 TL'ye 150 TL indirim var

Dünya çapında yenilikçi ve stil sahibi ürünleriyle tanınan Puma, spor modasından hoşlananların ilk tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Yıllardır spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan olan Puma, birbirinden havalı ve performans odaklı ayakkabılarıyla spor modasına yön verdiği kadar sokak modasında da yeni trendlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

9. Samsung Galaxy Watch6 alana Buds FE sadece 799 TL

10. Bioxcin ve Bioblas ürünlerinde ikincisi %10 indirimli

Saç dökülmesi mi yaşıyorsunuz? Saçlarınızın yeterince parlak ve canlı görünmemesinden mi yakınıyorsunuz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Saç dökülmesini önleyici şampuanları, saç serumları, spreyleri, tonikleri ve bakım yağlarıyla öne çıkan Bioxcin markasında kaçırılmayacak indirimler başladı. Çok al az öde kampanyasıyla kullanıcılarının yüzünü güldüren Bioxcin'in kullanıcılarından tam not alan ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?

11. DeFacto'da seçili ürünlerde 300 TL üzeri harcamaya sepette %10 indirim fırsatı

12. Urban Care saç bakım ürünlerinde çok al az öde

Bu içerik 6 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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