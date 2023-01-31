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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın kız kardeşini görenler şaştı kaldı! "Kıvırcık olmayan hali"

31.01.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde popüler isimlerden biri. Babasının izinde giden Çıtak kız kardeşi Esila Çıtak ile ilk kez kamera karşısına geçti. Dilan Çıtak'ın kardeşiyle benzerliğini yorum yağdı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın kız kardeşini görenler şaştı kaldı! "Kıvırcık olmayan hali"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, annesi ve kardeşini de yanına alarak bir mekanda sahne alan eşi Levent Dörter'i dinlemeye gitti.

Çıtak, kız kardeşi Esila Çıtak'ı ilk kez kameralar karşısına çıkardı. İbrahim Tatlıses'in kızının kardeşini görenler görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; iki kardeşin birbirine benzerliği dikkat çekti.

Dilan Çıtak'a benzerlikle ilgili "Senin kıvırcık olmayan halin" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

KOCASIYLA SOYADI KRİZİ

Çıtak, babasının soyadı 'Tatlıses' ve evlendikten sonra 'Dörter'i de ekleyince oluşan soyadı muammasına da açıklık getirdi. Soyadını alması için eşinin çok çaba gösterdiğini belirten Çıtak, "Sosyal medyada yanlışlıkla Dilan Çıtak yapmışım. Eşim düğün günü olay çıkardı. Meğer soyadını almamı bekliyormuş. Dörter yazdırmak için çok uğraştı" itirafında bulundu.


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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses petrol fiyatları

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