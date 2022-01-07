İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak çiftinin kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından pembe elbiseli pozunu paylaştı.

''PINAR'DAN MI ÇALDIN?''

Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan güzel oyuncu Pınar Deniz, Dilan Çıtak Tatlıses'in tercih ettiği süper mini elbiseyi, geçtiğimiz günlerde bir dergi çekiminde giymişti. Durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları, Dilan Çıtak'ın paylaşımına ''Pınar'a daha çok yakışmıştı'' ve ''Elbiseyi Pınar'dan mı çaldın'' gibi yorumlarda bulundu.

İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden bütün çocuklarına birer daire verip Dilan Çıtak Tatlıses'e vermemişti.

Bu konu nedeniyle İbrahim Tatlıses'e kırılan Dilan Çıtak Tatlıses, çok geçmeden babasıyla barışmıştı.



