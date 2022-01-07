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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

07.01.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Instagram hesabından süper minili pozunu paylaştı. Tatlıses'in elbisesini, geçtiğimiz günlerde bir dergi çekiminde güzel oyuncu Pınar Deniz'in giymesi dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak çiftinin kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından pembe elbiseli pozunu paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

''PINAR'DAN MI ÇALDIN?''

Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan güzel oyuncu Pınar Deniz, Dilan Çıtak Tatlıses'in tercih ettiği süper mini elbiseyi, geçtiğimiz günlerde bir dergi çekiminde giymişti. Durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları, Dilan Çıtak'ın paylaşımına ''Pınar'a daha çok yakışmıştı'' ve ''Elbiseyi Pınar'dan mı çaldın'' gibi yorumlarda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden bütün çocuklarına birer daire verip Dilan Çıtak Tatlıses'e vermemişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

Bu konu nedeniyle İbrahim Tatlıses'e kırılan Dilan Çıtak Tatlıses, çok geçmeden babasıyla barışmıştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, güzel oyuncu Pınar Deniz'le pişti oldu!


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Pınar Deniz Yargı dizisi
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