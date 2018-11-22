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İbrahim Tatlıses'in kızından 'soybağının reddi' davası

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'in, üvey babası Cem Çıtak'a açtığı 'soybağının reddi' davası kabul edildi.

İbrahim Tatlıses'in kızından 'soybağının reddi' davası

Dilan Tatlıses'ın, Bakırköy Aile Mahkemesinde açtığı "soybağının reddi" davası kabul edilirken, Dilan, 2007'de kaybettiği üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmış oldu. Mahkeme, Dilan Tatlıses’in İbrahim Tatlıses’in kızı olduğunu kabul ederse genç kız babasının nüfusuna kaydedilecek.

Bakırköy 9. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya Dilan Tatlıses'in kardeşi Berkay Çıtak ile akrabası Feriha Ergin katıldı.

Duruşmada söz verilen tanık Berkay Çıtak, "Dilan'ın babası Cem Çıtak değildir" dedi. Cem Çıtak ve Işıl Çıtak’ın evlendiklerinde Dilan’ın doğmuş olduğunu belirten tanık Feriha Ergin de Dilan'ın babasının Cem Çıtak olmadığını ifade etti.

Dilan Tatlıses'in avukatı Doğan Kılıç davalarının kabulüne karar verilmesini istedi.

Hakim, Dilan Tatlıses'in Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davasını kabul ederek karara bağladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e babalık davası açmıştı. İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla davayı kabul etmişti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Dilan Çıtak'a yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soybağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya almıştı.

Dilan Çıtak, öte yandan Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine "Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açmış, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep etmişti. Mahkeme, Çıtak olan soyadını Tatlıses olarak değiştirirken iki soyadını birlikte kullanmasının hukuken mümkün olmadığı için bu talebi reddetmişti. (AA)

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