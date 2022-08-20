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İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği Engür Kalender'in zor günleri! Evinden kamyonlarca çöp çıktı

20.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan Engür Kalender hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çöp evde yaşayan şarkıcı Kalender'in evine belediye geldi. Evinden 2 kamyon çöp çıkan Ergür Kalender hakkında bir yazı yazan Onur Akay "Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış" dedi.

İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği Engür Kalender'in zor günleri! Evinden kamyonlarca çöp çıktı

Bir dönemin öne çıkan isimlerinden Engün Kalender hakkında yeni iddia... İbrahim Tatlıses'in şöhret ettiği Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Onur Akay, İbrahim Tatlıses tarafından şöhret edilen ve bir döneme damgasını vurmuş isimlerden olan Engür Kalender'in çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlattığını açıklamıştı. Onur Akay, Ergün Kalender'in başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığını da sözlerine eklemişti.

"İKİ KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Yeni bir yazı kaleme alan Akay ünlü şarkıcının evine belediye ekiplerinin geldiğini açıkladı. Kalender'in evi temizlendiği ve iki kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Onur Akay yaşananları şöyle anlattı:

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"İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığını yazmıştım. Psikolojik sorunları olan Engür Kalender'in, annesi ile yaşadığı evi belediye temizledi. Komşularından edindiğim bilgiye göre, Şişli'de bulunan evden 2 kamyon çöp çıkmış, evin içinde ne su ne de elektrik varmış. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış.

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Evin kapısı açılınca ortalığı saran koku yüzünden insanlar o sokaktan bile geçmekte zorlanırken, alerjik astım rahatsızlığı bulunan Engür ve annesi o evde nasıl yaşadılar akıl erdirmek zor."

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İbrahim Tatlıses Engür Kalender
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