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  4. İbrahim Tatlıses'in sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

İbrahim Tatlıses'in sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 10:40 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrasında aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle oğlu Ahmet Tatlı'dan şikayetçi oldu. Tatlıses geçtiğimiz gün sırlarını ifşa eden kişiyi aradığını söylemişti.

İbrahim Tatlıses'in sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Türkücü İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, aile sırlarını ifşa eden köstebeğin peşine düştüğünü söylemişti. Yazlığında bulunan Tatlıses, “İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses: İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldıİbrahim Tatlıses: İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı

OĞLU AHMET TATLI’YI ŞİKAYET ETTİ

İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan, aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. Tatlı ifade vermek için emniyete gitti, Tatlıses de o sırada karakoldaydı.

ahmettatli

Magazincilere görüntü vermek istemeyen İbrahim Tatlıses, arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.

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