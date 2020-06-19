İbrahim Tatlıses'in sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Türkücü İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, aile sırlarını ifşa eden köstebeğin peşine düştüğünü söylemişti. Yazlığında bulunan Tatlıses, “İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?” ifadelerini kullanmıştı.

OĞLU AHMET TATLI’YI ŞİKAYET ETTİ

İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan, aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. Tatlı ifade vermek için emniyete gitti, Tatlıses de o sırada karakoldaydı.

Magazincilere görüntü vermek istemeyen İbrahim Tatlıses, arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.

