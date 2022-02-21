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İbrahim Tatlıses isyan etti! "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem"

21.02.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show yeni bölümleriyle ekrana dönen İbrahim Tatlıses hem aile fertleri için hem de kendisi için "Önümü kapıyor" diyenlere sitem etti. Tatlıses "Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" derken hakkındaki sözler için de "Benim için insanların önünü kapatıyor dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler?" dedi.

İbrahim Tatlıses isyan etti! "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem"

İbo Show ile ekrana dönen İbrahim Tatlıses sitem etti. Çocuklarının bazılarıyla sorun yaşayan İbrahim Tatlıses "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" diyerek aile fertlerine sitem etti.

İbrahim Tatlıses açıklamasının devamında "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, kimse yanımda mı? Yok" diyerek de şaşırttı.

11 senedir sahnelerden uzak olan İbrahim Tatlıses, bir hayranının "Sen çok büyüksün İbo" tezahüratına da tepkisiz kalmadı. Tatlıses, "Benim için insanların önünü kapatıyor dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? Madem yokum onca zaman ne yapabildiler? İşte şimdi buradayım" dedi.

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İbrahim Tatlıses İbo Show
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