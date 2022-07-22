İbrahim Tatlıses rüzgarı Yalıkavak'ta esti! İmparator sahnede yaptığı esprilerle de sevenlerini kırdı geçirdi

Sahnelere geri dönmesinin ardından Bodrum'da da sahne almaya başlayan İbrahim Tatlıses, ünlü bir restoranda sezonun 3'üncü sahnesini aldı. Söylediği şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, hareketli parçalarıyla hayranlarını bir an olsun yerinde oturtmadı.

2 SAATLİK PERFORMANS

Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. Tatlıses'in söylediği duygusal parçalara da sevenleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tatlıses'in performansı tam not aldı.

(İHA)

