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İbrahim Tatlıses rüzgarı Yalıkavak'ta esti! İmparator sahnede yaptığı esprilerle de sevenlerini kırdı geçirdi

22.07.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da verdiği konserde yer yerinden oynadı. Tatlıses, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İmparator, sahnede yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğdu.

İbrahim Tatlıses rüzgarı Yalıkavak'ta esti! İmparator sahnede yaptığı esprilerle de sevenlerini kırdı geçirdi

Sahnelere geri dönmesinin ardından Bodrum'da da sahne almaya başlayan İbrahim Tatlıses, ünlü bir restoranda sezonun 3'üncü sahnesini aldı. Söylediği şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, hareketli parçalarıyla hayranlarını bir an olsun yerinde oturtmadı.

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2 SAATLİK PERFORMANS

Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. Tatlıses'in söylediği duygusal parçalara da sevenleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tatlıses'in performansı tam not aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses bodrum yalıkavak
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