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  4. İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ailesiyle iftar yaptı

İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ailesiyle iftar yaptı

04.05.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses, önce evlendim dediği sonrasında ise 'resmi değil, gönül evliliği yaptık' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ve Karakaya’nın ailesiyle Bodrum’da iftar yaptı.

İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ailesiyle iftar yaptı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlıses, 'Resmi değil, gönül evliliği yaptık' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile Bodrum’da görüntülendi. İbrahim Tatlıses, Karakaya’nın ablası ve yakınlarıyla Bodrum iftar yaptı. Aile, iftardan sonra İbo Show’un son bölümünü birlikte izledi. Programı izleyip eğlendikleri anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

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İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta daha önce 'asistanım' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı.

"MUTLUYUM, EVLİYİM"

İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. 5. kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.

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İbrahim Tatlıses daha sonra ise, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasını yapmıştı.

"GÜLÇİN SAĞ KOLUM!"

Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

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Ne yaptıklarına kimse anlam veremediNe yaptıklarına kimse anlam veremedi
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Biraz da bu kız yesin parasını. İbonun parası olmasa kim ne yapsın bunu.
para varsa evliliğin her türü benden sorulur demiş...
çok yakışıyorsunuz, allahım ayırmasın..

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