İbrahim Tatlıses sitem etti! "İran’dan Irak’tan bile geldiler ama..."

İbrahim Tatlıses, kazadan aylar sonra sessizliğini bozdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D programına konuşan ünlü isim, “Beddua almam. Çok sadaka veririm. Verdiğim sadakalar beni korudu” dedi. Tatlıses kaza anında yaşadıklarını da şöyle anlattı:

Araba kayıyor, kayalar tutmuş. Melekler kaya oldu kurtardı yoksa tepetaklak gidiyorduk. Kaza olduktan sonra telefonum çalmaya başladı ama elimi uzatıp telefonu alamadım. Sonra araba yanmaya başladı. İdo dışarıda biri aracı durdurmuş. Yangını öyle söndürmüşler.

"BİR TELEFON KADAR YAKINSIN, ARAMIYORSUN"

Kaza sonrası kendisini aramayan dostlarına sitem eden sanatçı, “Hakkımı helal etmiyorum, herkes kendini bilir. Ben öldükten sonra mı gelecekler ziyaretime? Dünya aradı. İran’dan Irak’tan bile geldiler. Bir telefon kadar yakınsın, aramıyorsun” ifadelerini kullandı.

