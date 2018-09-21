MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Orhan Gencebay paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'a meslektaşı İbrahim Tatlıses'ten destek mesajı geldi. Gencebay için video paylaşan Tatlıses, ' Orhan BABA hiçbir yere gitmek yok, sen bizim babamızsın' ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Orhan Gencebay paylaşımı

Sanatçı Orhan Gencebay, dün sabah saatlerinde yüksek ateş rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Duruma ilişkin açıklama yapan eşi Sevim Emre şunları söylemişti

“Orhan ile bugün stüdyoya gidecektik. Benim single'ımın kayıtları için bağlama çalacaktı. Ancak, sabah ateşler içinde kalkınca hemen ambulansla buraya geldik. Kalbiyle ilgili doktor takibinde olduğu için çok endişe ettim, çok şükür şimdi biraz daha iyi.”

İBRAHİM TATLISES'TEN DUYGUSAL MESAJ
İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırılması sonrası sosyal medya hesabı üzerinden," Orhan BABA hiç bir yere gitmek yok, kaç kişi kaldık zaten... Sen bizim BABAMIZSIN... Bana “Hadi İbo kalk” dediğinde, sana meydanı şarlatanlara bırakmam demiştim, şimdi ben sana söylüyorum bir an önce KALK BABA, meydanı boş bırakmayalım... " açıklamasında bulunarak bir video paylaştı.

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?' Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'
Oyuncu Deniz Baysal'a sevgilisi Barış Yurtçu'dan sürpriz evlilik teklifiOyuncu Deniz Baysal'a sevgilisi Barış Yurtçu'dan sürpriz evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses orhan gencebay

En Çok Okunan Haberler

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

Deniz Seki artık burada yaşayacak! İşte yeni evi

Deniz Seki artık burada yaşayacak! İşte yeni evi

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engin Öztürk fiyatı yüksek buldu!

Engin Öztürk fiyatı yüksek buldu!

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Oyuncu Deniz Baysal'a sevgilisi Barış Yurtçu'dan sürpriz evlilik teklifi

Oyuncu Deniz Baysal'a sevgilisi Barış Yurtçu'dan sürpriz evlilik teklifi

Tarkan çiftliğini satmaktan vazgeçti

Tarkan çiftliğini satmaktan vazgeçti

Usta oyuncu Oytun Şanal en sevdiği yerde toprağa verildi

Usta oyuncu Oytun Şanal en sevdiği yerde toprağa verildi

Justin Bieber'ın bu halleri korkuttu! Uyuşturucu krizi mi?

Justin Bieber'ın bu halleri korkuttu! Uyuşturucu krizi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.