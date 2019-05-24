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İbrahim Tatlıses'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında ortaya atılan bir iddia sonrası açıklama yaptı. Tatlıses'in İstanbul seçimleri sonuçlarıyla ilgili olarak 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder' şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddiasına yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Türkücü İbrahim Tatlıses'in İstanbul seçimleri sonuçlarıyla ilgili olarak 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder' şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia edilmişti.

Ortaya atılan bu iddialar hakkında uzunca bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, özellikle bu konuda sosyal medyada çok sayıda paylaşımın yapılmasının ardından bir açıklama yapma gereği hissetti.

Hemen her Cuma sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ‘Hayırlı Cumalar’ dileyen Tatlıses bu defa gündemdeki bu sözler hakkında da net ifadeler kullandı.

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İşte İbrahim Tatlıses’in yaptığı o açıklama: “Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman “İSTANBUL BENİ KAYBEDER” diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul'u kaybederim. Allah bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun HAYIRLI CUMALAR…”

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İbrahim Tatlıses ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu ibo

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