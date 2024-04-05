İbrahim Tatlıses torunuyla davalık oldu! Davayı kazanan İbrahim Tatlıses'ten oğluna sert sözler: "Babalık nasıl yapılır..."

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek dava açmış, kendisinin de vasi tayin edilmesini istemişti.

İbrahim Tatlıses, oğlunun bu hamlesini karşılıksız bırakmadı. Türkücü, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında 6 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

DAVADA KARAR ÇIKTI!

Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı buldu. Mahkeme, Mert Tatlıses'in dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetti.

"BABALIK NASIL YAPILIR ONU ÖĞRENSİN"

Tatlıses, kararın ardından Kanal D Ana Haber'e konuştu. Öfkesi devam eden 72 yaşındaki türkücü, "Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" dedi.

"100 TANE DAİRE ÇIKIYOR"

Kızlarına bakmaya devam ettiğini belirten türkücü, "Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteaahite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim" şeklinde konuştu.

'Torununuzla aranız nasıl?' sorusuna ise İbrahimTatlıses, "Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir" yanıtını verdi.





