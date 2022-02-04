İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Babasının kopyası...

"İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

Elif Ada adında bir kız çocukları dünyaya gelen Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses çifti, 2013 yılında ani bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Boşandıktan sonra yeniden evlenmeyen Tatlıses ve Yıldız, kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Yaşamını kızı ile beraber sürdüren ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Yıldız, sosyal medya pozlarıyla beğeni topluyor.

Yıldız, son olarak Instagram hesabından kızı Elif Ada ile pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Yıldız'ın kızıyla paylaştığı pozuna, beğeni ve yorum yağdı.

ELİF ADA KOCAMAN OLDU

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar da Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına kayıtsız kalamadı. Avşar, Elif Ada'ya ''Kocaman oldu maşallah'' yorumunda bulundu.



Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Ada ile pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu.

