İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada kocaman oldu! 'Babasının kopyası'

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlenmişti. Bu evliliklerinden Elif Ada isminde kızlarını kucağına alan çift 2013 yılında yollarını ayırdı. Şimdilerde ayrı olan ikili zaman zaman kızları için bir araya geliyor.

EN KÜÇÜK ÇOCUĞU KOCAMAN OLDU

İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses şimdilerde büyüdü ve okula başladı.

İbrahim Tatlıses 11 yaşındaki kızı Elif Ada'yı okul çıkışı yemeğe götürdü.

Tatlıses paylaşımına, "Altın ufağımın okulda ilk günüydü. Bugün okul sonrası baba-kız yemek yedik." şeklinde yazdı.

Elif Ada Tatlıses için 'Babasının kopyası' yorumları yapıldı.