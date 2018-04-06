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İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin Hatay'a gitmesi sonrası isyan eden Demet Akalın'a İbrahim Tatlıses'ten tepki geldi. İbo'nun açıklamaları sonrası Demet Akalın çıldırdı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Sanatçılar ve sporcular Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 1 Nisan'da Hatay'a gitti. Sanatçıların arasında İbrahim Tatlıses de vardı.

'DEMET AKALIN 'YUSUF YUSUF'TAN GELEMEDİ'

Her zaman etkinliklere aynı kişilerin gittiğini söyleyen Demet Akalın bu duruma isyan etti. Demet Akalın isyan edince etkinliği düzenleyen Polat Yağcı, 'Kendisini çağıracaktık ancak ulaşamadık' dedi, İbrahim Tatlıses ise 'Demet 'yusuf yusuf'tan gelemedi' dedi.

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'BENİM KARDEŞİM ASKERE GİDİYOR, HADİ SİZ DE GÖNDERİN ÇOCUKLARINIZI'

Bu sözleri duyan Demet Akalın adeta çılgına döndü ve Twitter hesabından hem İbrahim Tatlıses'i hem de Polat Yağcı'yı tweet yağmuruna tuttu.

İşte Demet Akalın'ın attığı tweetler:

-"Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana 'yusuf yusuf' diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Siz de gönderin çocuklarınızı hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!

-"Korksam iki ay önce Işın Karaca'yla başvurmam gitmek için!"

Demet Akalın, Polat Yağcı'ya ise şöyle seslendi:

-Davet etmedim edemedim de! Gerçekleri söyle düne kadar ulaşıyordu elime! Telefonumuz belli adresimiz belli! Öyle aradım ulaşamadıma sığınma gerçek değil çünkü!!

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses demet akalın afrin-hatay

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
demet ilk defa doğruyu söylemiş, hadi gönderin çocuklarınızı askere...
Bunları Oğulları Askere gitmez. Baksana Asrın Liderimize 2 Oğlu var Askrere gitmediği gibi mantıklı bir açıklamada yapmıyor herkes soruyor niye gitmediler diye herşeye hemen cevap veren Liderimiz bu konuda sessiz. Mustafa Kemal Atatürkü kıskanıp Onun sahip olduklarını istiyor Onun gibi olmalısın Onun gibi görünmek yetmiyor. O bir Lider O bir Başkomutan O bir Ekol Ülkemiz için
ilk defa düzgün tepki verdi madem çok seviyolar devletlerini hadi göndersin çocuklarını askere yemiyo demi göndermek bu halkta bunları sanatçı sanıyo yazıkkk
Onların çocukları askere gitmez.Onlar estetik yaptırmakla,acaip acaip giyinmekle ve medyatik olmakla meşgul.Vatanı koruyan savunan var nasıl olsa
İbrahim Tatlıses yine kaldığı yerden küstahlıklarına devam ediyor. Bunlar gündeme gelmek için yapıyor. Önceki yıllarda programının reytingi düşünce, Yıldız Tilbe'yi kullanmıştı.
demet akalın doğru soyluyor hadi göndersinler oğullarını askere
Demet Akalın doğru söylüyor oraya gidenlere bakın ibo seda sibel hangisinin çocuğu askere gitti
AL GEREKLİ İZİNLERİ ATLA GİT KIZ DEMET HEPSİNDEN DAHA YÜREKLİ DAHA MERT BİR İNSANSIN..
askerlerimizi ziyaret etmeleri bence normal ama işin içine çalgı falan girince cenaze evinde düğün gibi birşey oldu demet akalın haklı bir zahmet çocuklarınıda askere göndersinler sonra da moral ziyaretine gitsinler allah göstermesin bu ülkeye birşey olsa ülkeden ilk kaçacak olanlardır bunlar
Sözde Osmanlı torunları..Savaşlarda en ön cephelerde at koşturan bir Osmanlıdan ,sarayın en kuytu köşelerine saklanıp çocuklarına çürük raporları alan torunlarına geldik.
megri megri den yaylara geçen sanatçıdan vatanperverlik pozları.... yersen
bekara karı boşamak kolay kendi çocuklrınızaçürük raporu alacksınızkendiniz çürük raporu alacaksınız veya bedelli olacaksınız 2.3 yı önce megri megri diyeceksiniz sonra başkasınısuçlayacaksınız yok böyle bir trkiye
tatlıses yeter artık otur köşende kukla olma bu yaştan sonra yazık
Demet Akalın iyi bir başlangıç yapmış, kardeşini askere göndermekle. Sahte rapor alıp şuram ağrıyor buram ağrıyor diye askere gitmeyenlere örnek olsun. Askere çoçuklarını gönderemiyenler, şehitlik makanımdan bahsediyor.
mustafa kemal asjer dogdu egitimini aldi davaslarda on cephede savasti dehaydi zekiydi vatanini milletini severdi oblar icin olmeye hazirdi dunyaya kafa tuttu her alanda dusmankatini alt etti yokluk ivinde bir devket kurdu calmadi cirpmadi o yuzden devketinde ozelinde butun kurumlarda kytlamalarda yok sayilsa bile o is oyle degil silinmiyor vunku bin yil sonra turkiye cumhutiyeti var olacak mustafa kemalde var olacak bugunkeri kinse haturlamayacak bile
BİZDE ASKERLİK YAPMAYANA ADAM DENMEZ ASKERLİK YAPMAYANIN SÖZÜ GEÇMEZ BEDELLİYDİ HASTALIKTI ASKERDEN KAÇ SONRA MAZERET ÜRET YEMEZLER
bunlarda o yurek varmıki çocuklarını askere göndersinler anca şov yaparlar. gariban ve köylünün çocuğu askerde ölur.
Bravo Demet hanıma.
İbrahim Tatlıses yıllarca özellikle başta hemşerileri olmak üzere hiç bir türkücünün öne çıkmasını istemedi hep frenledi, ambargo koydu, fakat mazlumların ahı öyle bir çıktıki,değil öbür dünyada hemde bu dünyada çıktı, terazi o kadar hakkaniyetli çalıştıki,öldürmedi yaşasın ve çeksin dedi.
DOĞRU SÖZE SADECE TEŞEKKÜR EDİLMEZ , GEREĞİNİN DE YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBELERİNE AKIN EDİLEREK ASKERE GÖNDERİLMELERİNİ İSTEMELERİ GEREKİR VATANLARINI BİNDE BİR DAHİ SEVİYORLAR İSE
sosyete sanat şöhret camiası vatanseverliği yakınlarını askere göndermekle ölçüyor.bu da gündem oluyor.gariban askerde şehit olur böyle bi haber yapılmaz.
Herkesin askerliğe elverişli olan çocuğu askere gidiyor.bunun kaçışı yok..bazılarında sanki sadece kendi öocukları aakere gidiyormuş gibi bir saçmasapan görüş var.Demet sadece sizin kardeşiniz askere aakere gitmiyor herkesin gidiyor
Bu ulkenin top yekun girecegi bir vatan mudafasinda tum bireylerin kadin ve erkeklerin temel askerlik bilgisine sahip olmasi gerekir onun icin tum yurtaslarin en azindan 3 ay kadar bu egitimlere tabi tutulmasi gerek .Askerlik gorevini ise tam anlamiyla hem bir meslek hemde profosyonel olarak yapmak isteyenlerden olusan bir ordu olusturulmasi gerekiyor bence.Ama bunun icin yasal duzenleme sart hic olmazsa bu gereksiz bos tartismalarda ortadan kalkar.Cunku askerlik yapmakla ve yapmakla insanlar birbirleri vatan sevgisi uzerinden vuruyor haliyle buda hic hos bir sey degil.
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