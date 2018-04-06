İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Sanatçılar ve sporcular Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 1 Nisan'da Hatay'a gitti. Sanatçıların arasında İbrahim Tatlıses de vardı.

'DEMET AKALIN 'YUSUF YUSUF'TAN GELEMEDİ'

Her zaman etkinliklere aynı kişilerin gittiğini söyleyen Demet Akalın bu duruma isyan etti. Demet Akalın isyan edince etkinliği düzenleyen Polat Yağcı, 'Kendisini çağıracaktık ancak ulaşamadık' dedi, İbrahim Tatlıses ise 'Demet 'yusuf yusuf'tan gelemedi' dedi.

'BENİM KARDEŞİM ASKERE GİDİYOR, HADİ SİZ DE GÖNDERİN ÇOCUKLARINIZI'

Bu sözleri duyan Demet Akalın adeta çılgına döndü ve Twitter hesabından hem İbrahim Tatlıses'i hem de Polat Yağcı'yı tweet yağmuruna tuttu.

İşte Demet Akalın'ın attığı tweetler:

-"Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana 'yusuf yusuf' diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Siz de gönderin çocuklarınızı hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!

-"Korksam iki ay önce Işın Karaca'yla başvurmam gitmek için!"

Demet Akalın, Polat Yağcı'ya ise şöyle seslendi:

-Davet etmedim edemedim de! Gerçekleri söyle düne kadar ulaşıyordu elime! Telefonumuz belli adresimiz belli! Öyle aradım ulaşamadıma sığınma gerçek değil çünkü!!