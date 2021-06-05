İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer neden küsmüştü? İşte ikili arasında yaşananlar...

Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show’un bu haftaki konukları ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, ünlü şarkıcı Gülben Ergen, ünlü türkücü Özgür Alter ve yıllardır Tatlıses’in küs olduğu ünlü türkücü Mahmut Tuncer yer alacak. Tuncer, Şubat 2021’de verdiği röportajda “İbo Show’un programına kesinlikle gitmem” demişti. Peki Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden küstü? İşte cevabı…
Yıllar önce İbrahim Tatlıses’e küsen Mahmut Tuncer, küslüğün sebebini açıklamıyordu. Vermiş olduğu bir röportajda ünlü türkücü daha fazla dayanamayıp kırgınlığının nedenini açıkladı. Tuncer, çok kırgın olduğunu geçirmiş olduğu ameliyatın ardından İbrahim Tatlıses’in kendisinin ziyaretine gelmediğini ve bu nedenle kırgın olduğunu belirtti. İbrahim Tatlıses başından vurulduğunda kendisinin 15 gün hastaneden çıkmadığını belirten Tuncer, “kendisi benim ameliyatımı duymuş. Duyan adam bir ara der ki geçmiş olsun” diyerek sitem etmişti. İkili daha önce de küsmüş Osman Yağmurdereli araya girince barışmışlardı. Ancak Mahmut Tuncer’in ameliyatının ardından İbrahim Tatlıses’in ziyarete gitmemesi dolayısıyla Tuncer yeniden küstü.
Erol Köse’ye verdiği röportajda “Bir daha İbo Show’a gitmem diyen Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses’in davetine karşı koyamadı. 5 Haziran Cumartesi günü yayınlanan İbrahim Tatlıses’in programına katılan Mahmut Tuncer’in küslüğü bitirmesi sevenlerini mutlu etti.
Köse’ye verdiği röportajda İbrahim Tatlıses’in 9 yıl aradan sonra ekranlara çıkmasını doğru bulmadığını ifade eden Tuncer, bu programın Tatlıses’e iyi geldiğini de ekledi. İbo Show programını bazen izlediğini dile getiren Mahmut Tuncer, “Fazla seyretmiyorum çünkü maçlar başlıyor. Evde de seyrediyorlar. Küs olsak da severiz. Ama biz şu anda görüşmüyoruz!” dedi. Aslında bu açıklamasıyla küs olsa da İbrahim Tatlıses’e olan sevgisini belli eden Mahmut Tuncer’in bu sözlerine Tatlıses de sessiz kalmadı. İki eski dost İbo Show’da yeniden bir araya geldi.
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