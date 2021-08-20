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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış...

20.08.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş, doğduğu günden itibaren kameralardan uzak tutuldu. Şimdilerde de üç çocuğuyla ilgilenen Akkaş, annesine benzerliği ile dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış...

Hayatına birden fazla kadın sığdıran, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in farklı eşlerinden ve birlikte olduğu kadınlardan çocukları oldu. Perihan Savaş ile birlikteliğinden ise bir kızı olan Tatlıses, Melek Zübeyde adını verdiği kızını kameralardan uzakta büyüttü. Şimdilerde üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş, “güzelliğini annesinden almış” dedirtti.

İBRAHİM TATLISES İLE PERİHAN SAVAŞ’IN KIZLARI 3 ÇOCUK YAPTI

İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te noktalamıştı. İkilinin kızları şimdi 38 yaşında 3 çocuklu güzel mi güzel bir anne.

MELEK ZÜBEYDE AKBAŞ GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ

Melek Zübeyde Akbaş her ne kadar kameralardan uzakta bir hayat sürse de oyunculuğa son olarak Çukur dizisinde devam eden annesi Perihan Savaş ile görüştüğünde kameralara yakalanıyor. Çok merak edilen Akbaş’ı görenler, Tatlıses’e hiç benzetilmezken, annesinin kopyası dedirtiyor.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış...

GÜZELLİĞİ İLE HER ZAMAN MAGAZİNİN İLGİ ODAĞI OLDU

38 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş kameralardan her zaman uzak durdu. İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliği konuşulmuştu.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış...

MELEK ZÜBEYDE AKKAŞ KİMDİR?

38 yaşında 3 çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş’ı Türkiye Perihan ve İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanıdı. Sanatçı bir ailede doğup büyümesine karşın medya ve oyunculuk, şarkıcılık gibi meslekleri tercih etmedi. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitiminin ardından 2008 yılında Türkiye’de bilinen markalar arasında yer alan Köşebaşı Restoranları’nın sahibi Ali Akkaş’ın oğlu İş İnsanı Volkan Akkaş ile dünya evine girdi. İstanbul Harbiye Hilton Convention Center’de yapılan düğün törenine pek çok bilinen sima katıldı. Çiftin nikahını ise dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
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