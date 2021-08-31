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İç borçlanma stratejisi (1)

31.08.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 93,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 107,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 93,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 107,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı

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